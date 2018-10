Cambio de formato La nueva Copa Davis no convence a Djokovic ni a Federer Novak Djokovic golpea una bola en el partido que le midió a Marco Cecchinato en el Masters 1000 de Shanghái. / Aly Song (Reuters) El serbio considera que las fechas, a finales de noviembre a partir del próximo año, no son las mejores y duda de su participación COLPISA / AFP SHANGHÁI Jueves, 11 octubre 2018, 18:09

El suizo Roger Federer, número 2 del mundo, y el serbio y número tres Novak Djokovic han puesto de manifiesto este jueves el poco entusiasmo que les genera la nueva Copa Davis, cuyo formato ha sido modificado.

La nueva Copa Davis no cala entre los jugadores. Adquirida por el grupo Kosmos presidido por Gerard Piqué, se jugará desde ahora en una semana (18 países), con la primera edición en Madrid.

Djokovic juzga que la competición está mal colocada en el calendario, demasiado próxima en fechas a la World Team Cup. El serbio no sabe si la disputará. «Depende. No estoy seguro por ahora», anunció tras clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. «Tengo la sensación de que la fecha de la Copa Davis es mala, sobre todo para los mejores jugadores», explicó Djokovic como eco de las declaraciones la víspera de Alexander Zverev, que anunció claramente que no la disputará. «En noviembre ya no quiero jugar al tenis», declaró el jugador alemán. «Organizar un torneo de diez días a finales del mes de noviembre es una locura. A final de año estamos todos extenuados. Pienso que los otros jugadores de alto nivel dirán lo mismo», explicó.

Calendario cargado

Desde la adopción de esta reforma aprobada en agosto por la ITF, y el anuncio a finales de septiembre de su fecha del mes de noviembre, las reacciones de los tenistas no han sido siempre satisfactorias.

El calendario aparece muy cargado. La ATP decidió relanzar la World Team Cup (con 24 equipos) prevista en Australia en enero de 2020, apenas pocas semanas después. «Entre las dos, daría prioridad a la World Team Cup ya que es una competición ATP», aseguró Djokovic. «Pero espero que haya una gran conversación entre los jugadores para comprender cómo vamos a abordar estas dos competiciones», añadió.

Otra de las voces autorizadas en mostrarse receloso con la nueva competición fue el suizo Roger Federer. El veterano tenista de 37 años, ganador de 20 títulos de 'Grand Slam', puso en duda su participación desde Shanghái después de superar al español Roberto Bautista en octavos en la ciudad china. «Lo dudo mucho, por supuesto. Veremos lo que pasa», afirmó Federer, quien se mostró muy cuidadoso a la hora de elaborar su calendario de esta temporada. «No creo que (la nueva Davis) haya sido diseñada para mí. Fue diseñada para la próxima generación de jugadores», añadió el suizo.