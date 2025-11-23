¿Cuánto dinero ganan los campeones de la Copa Davis 2025? España e Italia juegan este domingo en Bolonia la final del torneo

Capitán y jugadores de España celebran su pase a la final de la Copa Davis.

España e Italia juegan este domingo en Bolonia la final de la Copa Davis. El equipo capitaneado por David Ferrer se ha plantado en esta final pese a no haber podido contar con sus mejores jugadores. Carlos Alcaraz, la máxima figura española, no puede jugar por lesión.

El duelo contra Italia tiene una especial relevancia, por cuanto España disputa su primera final en la Davis desde 2019, año en el que consiguió levantar su última Ensaladera.

Además de la gloria, los jugadores se embolsarán una relativamente importante cantidad de dinero en efectivo. El equipo campeón de Copa Davis 2025 ganará dos millones de dólares (alrededor de 1,7 millones de euros y el finalista percibirá 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros).

Francia, Argentina, Chequia y Austria, las selecciones que fueron eliminadas en los cuartos de final, percibieron cada una 500.000 dólares (434.200 euros) y Bélgica y Alemania, países que jugaron las semifinales, se embolsaron 750.000 dólares (651.300 euros).

Orden de juego de la final:

-Pablo Carreño - Matteo Berrettini.

-Jaume Munar - Flavio Cobolli.

-Marcel Granollers y Pedro Martínez - Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Este partido se disputará sólo en caso de empate.

La final de la Copa Davis se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus. También puedes seguir la narración en directo de los partidos en la web de LAS PROVINCIAS.

