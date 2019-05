«El Club de Tenis Valencia es una referencia en la vida social de la ciudad» Paz Zúnica, en las instalaciones del club. / irene marsilla «El Open es una apuesta muy bonita y se va a mantener. Y me gustaría hacer más competiciones femeninas entre clubes», avisa la nueva dirigente Paz Zúnica Presidenta ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:37

El 10 de junio tomará posesión de su cargo Paz Zúnica, quien el pasado martes se impuso con autoridad en las elecciones a la presidencia del Club de Tenis Valencia. Se convertirá así en la primera mujer que dirige la emblemática institución. Aterriza haciendo historia. A sus 71 años y recientemente jubilada como notaria, afronta el reto con ilusión.

-La primera presidenta de una entidad con 114 años de vida. ¿Cómo se toma tal hito?

-Me dice mucho más tener por primera vez un equipo de gobierno paritario. Hay prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres. Y no porque se haya buscado expresamente, aunque también porque lo impone el decreto que regula las sociedades deportivas, sino sobre todo por lo que supone la aportación de las mujeres a un buen gobierno del club. Yo creo que se va a notar. Además es intergeneracional. Es enriquecedor.

-También fue la primera notaria de Valencia. ¿Está acostumbrada a tumbar barreras?

-Ha sido obligado por los tiempos, porque he vivido una época en que la mujer se ha incorporado más masivamente a la universidad y con ello a los puestos administrativos importantes. No porque yo tuviera ningún afán rompedor. Yo entré en la primera promoción en que hubo mujeres en el cuerpo de corredores de comercio. Y luego, al venir a Valencia en 2003, todavía no había mujeres notarios en Valencia capital.

-Su candidatura superó a la de Alejandro Escribano al obtener el 79 por ciento de los votos.

-Las cosas cuando se trabajan salen. Y yo llevaba tiempo preparando la candidatura. Creo que más que el otro candidato. Y el programa se veía también más trabajado y completo. Esa es la razón, porque los dos llevamos muchos años en el club. Llevo 46 años.

-¿Cuál es la clave su proyecto?

-El equipo que hemos preparado es muy completo, ya que abarca profesionales de distintos ámbitos, y hemos hecho un proyecto en que no hemos prometido nada fabuloso porque primero queremos evaluar la situación desde dentro. Creo que han visto en nosotros seriedad, moderación y rigor. Vamos a estudiar los estatutos para actualizarlos y a estudiar las propuestas de todos los socios.

-¿El Open Ciudad de Valencia puede subir de categoría?

-Lo de subir de categoría o no lo dejo para la sección más deportiva de mi candidatura. Pero el Open es una apuesta muy bonita y muy nuestra y se va a mantener. Por supuesto. Y me gustaría que hiciéramos más competiciones femeninas entre clubes.

-¿Apuesta por los grandes eventos?

-A los grandes eventos no sé si llegaremos o no. Ya lo veremos. Pero hemos hecho la Senior Masters Cup, que ha sido bastante novedoso. Ha sido un éxito y es algo que podríamos mantener. Aunque es un poquito pronto para hablar de eso.

-¿Pretende que el club se abra más a la sociedad?

-Uno de nuestros propósitos es que se renueve. Hay socios que no utilizan el club pero que no se dan de baja por la situación actual, en que la entrada está muy cerrada. Queremos revisar eso. El club tiene más de 4.000 socios. La capacidad tiene un límite, pero dentro de ese límite, queremos que haya una cierta renovación. Y tenemos que estudiar una fórmula para facilitar que el que no lo utilice tenga algún aliciente para salir y dejar que entren otros.

-Hay una larga lista de espera.

-En los últimos ocho años, no han entrado socios porque estaba un poco saturado por número, pero hay que reconocer que no por actividad.

-Su antecesor, Ramiro Verdejo, presentó un proyecto de reforma del edificio que fue rechazado por los socios. ¿Cuál es su propuesta?

-Los socios no querían una reforma total. Es evidente que el edificio necesita una renovación, pero no aquella. Aquella era una renovación muy a fondo. Lo que vamos a hacer es renovar pero manteniendo estructura. El edificio no se va a hacer de arriba abajo, pero sí se va a rehabilitar.

-¿Qué representa esta entidad para la sociedad valenciana?

-Es y ha sido durante mucho tiempo una referencia no sólo en la vida deportiva, sino también en la vida social de la ciudad de Valencia. Aunque en la actualidad la oferta deportiva es muchísimo más amplia, el club tiene una situación privilegiada y queremos que la mantenga. Y no sólo mantenerla, sino fortalecerla. Otra de las ideas es que colaboremos también en las obras sociales.