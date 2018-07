A Bautista le falta la guinda Roberto Bautista durante un partido del Trofeo de Gstaad. / EFE El valenciano cae derrotado en la final de Gstaad ante Berrettini | Con ocho títulos en su palmarés, el tenista de Castellón no consiguió el triunfo suizo pero afirma estar «contento por este subcampeonato» NOELIA HOLGUÍN VALENCIA. Lunes, 30 julio 2018, 00:38

La frescura sobrepasó a la experiencia en la final de Gstaad. El torneo suizo puso su punto y final ayer en el Roy Emerson Arena, pista de tierra batida donde se vieron las caras el español Roberto Bautista y el italiano Matteo Berrettini, el cual se proclamó campeón consiguiendo así su primer título ATP.

La final entre ambos deportistas estuvo reñida, aunque la derrota del valenciano fue inesperada. El joven Berrettini, número 84 del mundo, se impuso por 7-6 (11/9) y 6-4 en menos de dos horas, aunque Bautista, como segundo cabeza de serie, no se lo puso fácil. El tenista de Castellón desechó su oportunidad de agenciarse el primer set con una doble falta, por lo que lo logró el italiano en el tie-break. En la segunda manga, Berrettini llevó el encuentro a su terreno, aprovechó su servicio y acabó con el español, que con un 4-5 no hizo bueno un 40-15.

Matteo Berretini, la sorpresa de este torneo con tan sólo 22 años, suma en Gstaad su primer galardón ATP de su palmarés personal, poniéndose por delante de su compatriota Fabio Fognini. Además, el italiano va a escalar hasta treinta posiciones en la clasificación mundial del tenis masculino. En la semifinal acabó con el estonio Jurgen Zopp, y en cuartos fue la pesadilla del español Feliciano López por 6-4 y 6-3.

Con esta derrota, Roberto Bautista no pudo conseguir el décimo quinto título español en las últimas 28 ediciones del Torneo de Gstaad, con Feliciano López como último ganador en 2016. Sin embargo, la gran temporada del valenciano no debe verse truncada por no haber conquistado el triunfo suizo: es el tenista español mejor situado en la clasificación mundial por detrás de Rafa Nadal (1º) y Pablo Carreño (11º).

Además, el castellonense ha mostrado su buen estado de ánimo y su positivismo en sus redes sociales tras caer ante Berrettini. «Contento por este subcampeonato que llega en buen momento. Seguimos trabajando duro. Buen regreso!! Good come back!!», expresa públicamente el jugador.

En lo que llevamos de año, Bautista ha ganado dos títulos ATP sobre pista exterior dura. El primero fue el ASB Classic de Auckland en enero y el segundo, el Dubai Dutty Free Tennis Championships en marzo. Pese a no haber logrado su tercer trofeo en 2018, el valenciano, número 17 del ránking, mantiene su regularidad de ganar dos títulos por año, sumando un total de ocho triunfos en su palmarés.

Pero el resurgir de Bautista está por llegar. El repentino fallecimiento de su madre marcó un antes y un después en su carrera, pues entre ellos existía un gran vínculo. Días antes del suceso, el deportista se vio obligado a renunciar al Masters 1.000 de Roma por una lesión de cadera que, aunque no era grave, le impedía participar. En cambio, el momento más duro fue el de enfrentarse a Roland Garros, apenas unos días después, aunque sacó valor para disputarlo. «Opté por luchar y dar un paso adelante», reconocía el tenista en el campeonato francés.