Anabel Medina: «Puedo aportar muchas cosas buenas al tenis desde otra perspectiva» La valenciana Anabel Medina posa para la entrevista. / jesús signes La directora del BBVA Open Ciudad de Valencia, que se retiró como jugadora hace dos meses, apuesta por el arbitraje femenino en la tercera edición del torneo que organiza ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:55

Casi dos meses después de retirarse como jugadora profesional, Anabel Medina no ha dejado de respirar tenis. Mañana arranca la tercera edición del torneo que dirige, el BBVA Open Ciudad de Valencia. La de Torrent ha soltado la raqueta, pero continúa comprometida con un deporte en el que ha hecho historia.

-¿Son días intensos en el Club de Tenis Valencia, que acoge el torneo?

-Sí. Este año hemos dado un salto en la categoría. Vamos a ser un ITF 60.000 más hospitalidad. Damos un salto bastante importante.

-Es el tercer mejor torneo femenino de España, sólo por detrás de Madrid y Mallorca. ¿Cuáles son sus expectativas?

-Somos muy exigentes y queremos hacerlo lo mejor posible. Este año hemos dado un salto importante y va a haber jugadoras con mejor ranking. Además, van a ser retransmitidos por televisión los cuartos, las semifinales y la final. Estamos con muchísima ilusión. Mi objetivo personal es intentar hacer un 125.000 y ya pasaríamos a la categoría WTA, pero vamos con pies de plomo. Sabemos que es un camino complicado y tenemos que seguir avanzando y cogiendo experiencia. Esta semana va a ser un buen examen, aunque estamos muy preparados para ello.

-El equipo arbitral al completo va ser femenino. ¿Una reivindicación?

-La directora del torneo, la juez árbitro, las jueces de silla, las jueces de línea y las recogepelotas son mujeres. No se ha hecho antes nunca. Es la primera vez en la historia. Queremos dar visibilidad al sector del arbitraje, que siempre pasa muy desapercibido en los torneos, y a todas esas mujeres que intentan buscarse un hueco en el arbitraje profesional.

-¿Cuántas valencianas competirán?

-En la fase final tenemos a Silvia Soler. Y en las fase previa estarán Ángela Fita, Lucía Garrigues y Gabriela Martínez. Son tres jugadoras del Club Tenis Valencia que van a recibir una invitación por parte del torneo.

-¿Tras su adiós, faltan referentes en el tenis femenino de la Comunitat?

-He tenido una carrera muy larga. Pero bueno, Sara Sorribes es la actual número uno valenciana. Es una jugadora joven que está entre las 90 del mundo. Es un espejo en el que fijarse para las jugadoras jóvenes que intentan ser profesionales. Sara es una jugadora ejemplar con una actitud buenísima y muy luchadora.

-¿Ya ha asumido su retirada?

-Lo llevo fenomenal. Lo tenía meditado desde hacía muchísimo tiempo y estaba totalmente convencida. Sabía que la decisión que había tomado era la idónea. Desde mi retirada no he parado porque estuve en Nueva York con el seguimiento de las jugadoras españolas como capitana de Copa Federación y, nada más llegar a Valencia, me he puesto con todo el tema del torneo. Tengo muchos objetivos a partir de ahora.

-¿Mucha gente intentó hasta el final que cambiara de opinión?

-Sí. Me dijeron: «¿Estás segura? Eres muy joven». Todos tenemos un final y siento que el mío ya ha llegado. He dado al tenis como jugadora todo lo que tenía que dar y puedo aportar muchas cosas buenas al tenis desde otra perspectiva como puede ser la de capitana o la de directora del torneo.

-Consiguió 39 títulos, 11 de ellos individuales y 28 en dobles. Se alza como la mejor tenista de la Comunitat de la historia.

-Realmente me estoy dando cuenta de eso ahora, porque la gente me está diciendo: «Eres la mejor tenista valenciana de toda la historia». Significa que he aportado cosas muy buenas para el deporte valenciano y siempre lo llevaré con mucho orgullo.

-Se va a cumplir un año desde que fue nombrada capitana del equipo español de Copa Federación. ¿Cuáles son sus perspectivas?

-Ha sido un año bueno. El objetivo principal era intentar subir al Grupo Mundial. Al final el deporte es así, no son matemáticas. Perdimos en Italia una eliminatoria muy dura. Ahí perdimos la opción de subir. En La Manga fue una eliminatoria muy buena y las jugadoras estaban muy implicadas para luchar por que España se mantuviese en el Grupo Mundial II. Es una temporada que ya ha pasado y ahora hay que mirar al año que viene. Hoy en día el tenis está muy difícil y todos los países juegan muy bien. Nosotros seguiremos luchando por intentar subir, que creo que es donde nos merecemos estar.

-¿En caso de ascender, dará rienda suelta a la ilusión de luchar por el título de Copa Federación?

-Por supuesto. Hay que ser ambiciosas dentro de la realidad. Y la realidad es que España tiene grandes jugadoras y tiene posibilidades de ganar una Copa Federación. Ese sería el objetivo final, pero hay que ir paso a paso.

-En agosto, David Ferrer dijo adiós a los torneos de Grand Slam. Va despidiéndose de la competición.

-Nos conocemos desde muy pequeñitos porque nacimos el mismo año y jugamos todas las categorías inferiores juntos. Es una noticia que da pena porque David es un jugador que ha dado muchísimo al tenis. Es un jugador ejemplar. Tiene unos valores increíbles. Se irá un gran jugador y dejará un huequito en el mundo del tenis, pero seguro que seguirá vinculado a él y aportará muchísimo.

-¿Comparten carácter en la pista?

-Los dos tenemos bastante carácter, somos luchadores y siempre peleamos hasta el final. En ese sentido, somos bastante parecidos. Él es un poco mejor que yo en cuanto a físico (ríe).

-A nivel individual, usted logró diez títulos en tierra batida. Una cifra superada sólo por Serena Williams. ¿Qué le pareció el conflicto entre la estadounidense y el juez de silla en la final del US Open?

-Hay un código de conducta y el árbitro lo aplica. Cuando se dice si es machismo o no es machismo, depende de lo estricto que sea el juez de silla al aplicar el reglamento. Carlos Ramos tiene muchísima experiencia y ha arbitrado finales de Grand Slam.