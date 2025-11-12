Alcaraz - Musetti: horario y dónde ver por TV y online el partido decisivo de las ATP Finals El murciano avanzará de ronda si tan solo gana un set

Carlos Alcaraz está a un paso de las semifinales de las Nitto ATP Finals que se disputan en Turín. El murciano tan solo necesita ganar un set en su último partido ante Musetti para garantizarse estar entre los cuatro mejores del torneo. Además, si gana al italiano se asegura el número uno hasta final de año.

El tenista de El Palmar está mostrando buen nivel en este inicio de torneo. En su estreno venció en dos sets a De Minaur, mientras que este martes remontó para ganar en tres mangas al americano Fritz. Por su parte, Musetti logró una bola extra para seguir en el torneo ganando a De Minaur.

En cualquier caso, todos tienen opciones de pasar en el grupo. Si Alcaraz gana será primero, algo que también puede conseguir si pierde en tres sets y Fritz vence en tres parciales a De Minaur. Pasará segundo si pierde ante Musetti y De Minaur se impone a Fritz o si pierde 1-2 y Fritz gana 2-0 a De Minaur. Quedará eliminado si pierde en dos sets y Fritz vence a De Minaur.

Cuándo se juega

El duelo entre Alcaraz y Musetti será este jueves no antes de las 20:30 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus. También puedes seguir online el encuentro, minuto a minuto, en la web de LAS PROVINCIAS. El español estrena turno después de haber jugado los dos primeros partidos a las 14:00 horas.

Ambos ya conocerán cuál ha sido el resultado del Fritz-De Minaur, que se juega a las 14:00 horas del jueves. Esto significa que Alcaraz podría saltar a la pista incluso clasificado si De Minaur ha ganado al americano.

