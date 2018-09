Solo cuatro de 56 federaciones deportivas tienen mujeres para cumplir la paridad Gimnasia es el único colectivo que busca hombres. / Jesús Signes Tan sólo 4 organismos de 56 cumplen la nueva ley en el inicio electoral | Gimnasia es el único colectivo que busca hombres para cumplir el baremo de un mínimo de 40% de personas de cada sexo en las juntas JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 25 septiembre 2018, 01:19

Se buscan mujeres directivas. Ese podría ser el titular de un anuncio colocado en la puerta del 93% de las federaciones deportivas de la Comunitat puesto que 52 de las 56 inscritas en el registro no cumplen el Decreto 2/2018 de la Generalitat, que modificó el artículo 65 de la Ley del Deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana vigente desde 2011. La nueva reglamentación obliga a que las candidaturas federativas a una junta directiva tengan, al menos, un 40% de personas de cada sexo.

En pleno proceso electoral, tan sólo cuatro cumplen con la norma: Deportes de Orientación, Deportes de Invierno, Voleibol y Deportes para personas con Discapacidad Intelectual. El decreto regula, en su artículo 19, que «cuando ello sea posible en función de las candidaturas a asambleístas presentadas» también se respetará el mínimo del 40% de personas de cada sexo en las asambleas.

Una de las situaciones más curiosas aparece en la Federación de Gimnasia, donde tampoco cumplen la nueva reglamentación... pero por déficit de hombres. «Siempre he sido partidaria de la cuotas en todos los ámbitos, en la política y en el deporte. Cuando llegué a la Federación era la única mujer presidenta y te das cuenta que en las reuniones todos son hombres al mando. Cuando ocurrió lo de las pescadoras de El Palmar también parecía una locura y ahora lo vemos con normalidad», indicó Concepción Rico, la presidenta de los gimnastas que se presenta a la reelección y que anima a los deportes con menos presencia femenina a que busquen una evolución interna: «A nosotros nos ocurrió con la gimnasia rítmica masculina. Era algo que escocía y en la Comunitat fuimos los pioneros en 2007. Era un tabú pero al final la mente se va abriendo. Debe ocurrir lo mismo con otros deportes donde exista esa visión de que son masculinos. Las cosas sólo se pueden cambiar con educación, en las casas y en los colegios. Hay veces que hay que obligar a hacer las cosas para que cambien. En la siguiente elección no protestará nadie, todo era cuestión de empezar».

Tan sólo el 16,3% de los puestos directivos en la última legislatura fueron ocupados por mujeres

Uno de los organismos que reconoce que nunca ha tenido el problema de la paridad es el de Deportes de Orientación, con un 45,4% de mujeres en su última junta directiva. El presidente saliente, Santiago del Moral, considera que la clave para conseguirlo ha sido un trabajo a largo plazo desde la base: «Siempre hemos tenido categorías mixtas. Esa semilla tiene luego un reflejo en lo que puede ser una junta directiva. Todas las personas que tenemos son muy activas». Otra característica que ayuda a naturalizar en la Orientación el concepto de paridad es que es un deporte familiar. «Aquí todo el mundo corre, no viene el papá a ver su hijo jugar al fútbol o la mamá a ver a su hija jugar al baloncesto. Aquí todo el mundo participa. Desde siempre ha sido un deporte unificado, esa es la clave», sentencia el directivo, que se atreve a dar una receta a las federaciones con problemas: «La clave está en la educación. Nuestro deporte no es competitivo sino constructivo. Cuando acaba una carrera hay un ambiente de convivencia que va más allá de la práctica deportiva».

Trece agrupaciones conseguirán cumplir la norma con un pequeño retoque en sus listas

El único colectivo que cumple la ley teniendo más mujeres que hombres en su junta directiva es el de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual. Su secretaria, Sandra Gil, considera que esa normalidad forma parte del ADN de su práctica deportiva: «Siempre hemos tenido cuidado con estas cosas por nuestra filosofía como Federación y siempre hemos tenido una junta directiva mixta, participativa».

El nuevo decreto fue criticado por la Confederación de Federaciones Deportivas de la Comunitat (Confedecom), con representación de 35 de las 56 existentes. Su presidente, José Gómez así lo reflejó a LAS PROVINCIAS: «Jamás hemos conocido quejas relacionadas con el acceso de mujeres a los órganos de gobierno de las federaciones deportivas. No se puede obligar a nadie, sea hombre o mujer, a formar parte de una junta directiva para lograr un determinado porcentaje. Habrá que respetar la voluntad y, ante todo, que quienes ocupen el puesto tengan cierto conocimiento del deporte y capacidad, sean mujeres u hombres. La integración de las mujeres en el deporte es necesaria, sería terrible que hubiera mujeres que quisieran formar parte de una junta directiva y no se les dejara por razón de sexo, pero no hay constancia de ello».

La Federación de Fútbol fue una de las doce que tuvo una última directiva íntegra de hombres

Hay 13 federaciones que han comenzado el proceso electoral con, al menos, un 27% de mujeres en sus últimas juntas directivas. Con un pequeño ajuste, cumplirán la norma. Una de ellas es la de Lucha. Su secretario general, Javier Oyonarte, tiene claro que el primer paso para normalizar el nuevo panorama es que cambie la configuración de los asambleístas: «Lo más importante va a ser ir subiendo el porcentaje en las asambleas para que pueda tener un reflejo en las juntas. En nuestro caso creo que conseguiremos las 16 asambleístas. Hay que incentivar la entrada de las mujeres en los deportes que tengan más déficit, como pueden ser los de contacto. Esa es la clave, hacer pedagogía». Más difícil lo tiene la de baloncesto, que parte de un 13,3%. Su actual presidente, Salvador Fabregat, considera que la medida es insuficiente para fomentar la paridad: «La idea es buena pero sólo con ese baremo no se va a resolver el problema. Hay que poner en práctica otras medidas. Los clubes no tienen esa norma pero tienen que subir sus porcentajes. En nuestro caso hay pocas mujeres presidentas de clubes». El dato global es que tan sólo el 16,3% de las personas que han ostentado un cargo directivo en la última legislatura en las federaciones deportivas valencianas son mujeres.

Las frases José Gómez | Confedecom: «No se puede obligar a nadie, sea hombre o mujer, a formar parte de una junta directiva». Concepción Rico | Gimnasia: «Hay veces que hay que obligar a hacer las cosas, en la siguiente elección no protestará nadie». Santiago del Moral | Deportes de Orientación: «La clave está en la educación, nuestro deporte no es competitivo sino constructivo». Javier Oyonarte | Lucha: «Hay que incentivar la entrada de la mujer en deportes con déficit, como los de contacto».

Doce suspensos graves

El escenario más delicado lo tienen las doce federaciones que no tienen, a día de hoy, a ninguna mujer en su cuadro directivo. El caso más llamativo, por el número de fichas que manejan, es el del fútbol. Su rotundo 20-0 de hombres obliga a las dos personas que a día de hoy optan a la presidencia a variar el modelo si quieren que la Conselleria valide su eventual candidatura tras la elección de los asambleístas. «Me parece muy pertinente la obligación por ley de un porcentaje de mujeres. Soy partidario incluso de ampliarlo. Creo en la incorporación real de la mujer al fútbol para que deje de ser un coto de los hombres. Hace tiempo que se tenían que haber tomado medidas de ese tipo», opina Salvador Gomar. Es casi en lo único en lo que coincide con su oponente, el exfutbolista David Albelda: «Ya es hora de dar un paso al frente, de dignificar a la mujer. Tradicionalmente ha sido un mundo de hombres pero hay que acabar de una vez por todas con esta mentalidad. Hace tiempo que se debería haber empezado a dar pasos firmes por la integración de la mujer en el mundo del deporte».

El Tiro y Arrastre se encuentra ante una encrucijada

La última junta directiva de la Federación de Tiro y Arrastre ha tenido a 26 hombres y a ninguna mujer. Es, por tanto, el colectivo que parte con una dificultad mayor. Su último presidente, Jesús Mañez, reconoce que la situación es complicada por las características de su actividad: «En nuestro deporte las mujeres no participan, no es lo mismo que con los caballos de montura. Tenemos mujeres federadas y que nos siguen pero en este aspecto reconozco que tenemos un problema. Estamos viendo con el secretario la forma en la que podemos adecuarnos pero lo tenemos complicado. En toda la Comunitat sólo tenemos a cuatro o cinco mujeres que participan en los festivales sacando algún caballo. Las mujeres, hasta la fecha, no se han querido involucrar».