La Sella Open convierte a Dénia en referencia del golf femenino y ofrece entrada gratis y un millón de euros en premios

Entre el Mediterráneo y el Parque Natural del Montgó, La Sella Open regresa a Dénia como una auténtica celebración del golf femenino. Con entrada gratuita para todos los visitantes, el objetivo es claro: acercar el mejor golf del Ladies European Tour al mayor número de personas. La Sella Golf, diseñado por José María Olazábal y con 27 hoyos de campeonato (Llebeig, Gregal y Mestral), es un escenario de primer nivel dentro de un resort 5 estrellas que convierte la visita en una experiencia inolvidable.

Entrada gratuita y un millón de euros en premios

La Sella Open ofrece acceso libre durante los cuatro días de competición y, además, quienes se registren gratis en Fans - La Sella Open entrarán en el sorteo de una Masterclass con la jugadora profesional Céline Herbin. Sobre el green, la emoción está asegurada: con una bolsa de premios de 1 millón de euros, el torneo se consolida como uno de los más importantes del Ladies European Tour y la cita con mayor dotación del golf profesional femenino en España. No es casualidad que haya sido nombrado Mejor Torneo de la Temporada 2023 del LET y Mejor Servicio a Jugadoras 2024.

Mucho más que golf: barbacoa diaria y burger edición especial

La experiencia del aficionado también se vive fuera del campo. Durante el torneo habrá barbacoa diaria y una hamburguesa edición especial «La Sella Open», pensadas para que familias, peñas y curiosos disfruten de un plan perfecto en Dénia mientras siguen a las mejores golfistas de Europa. El ambiente de «festival deportivo» se suma a un recorrido técnico y estratégico que premia la precisión y el putt, garantizando espectáculo en cada vuelta.

Un escenario único: Dénia, gastronomía y resort a pie de campo

Dénia, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, aporta el marco mediterráneo perfecto a la semana: mar, montaña, un puerto vibrante y una oferta culinaria de referencia internacional con nombres de primer nivel como Quique Dacosta (3 estrellas Michelin). Alojamiento, prácticas y competición conviven en el Dénia Marriott La Sella Golf Resort & Spa, lo que crea un entorno cómodo y relajado para jugadoras y aficionados. En septiembre, además, el césped Bermuda del campo ofrece condiciones ideales para un juego rápido y exigente.

Sostenibilidad que marca el estándar

La Sella Open avanza con paso firme hacia un torneo libre de plásticos de un solo uso. Jugadoras, caddies y voluntariado usarán botellas de aluminio reutilizables y encontrarán fuentes de agua refrigeradas conectadas a la red cada tres hoyos, reduciendo residuos de manera significativa. La Sella Golf riega con agua reciclada procedente de una planta cercana y, gracias a un sistema de riego de última generación y al uso de Bermuda, ha recortado más del 60% de su consumo de agua. El campo funciona además como hábitat protegido para fauna local, demostrando que el alto rendimiento y el respeto por el entorno pueden ir de la mano.

Inclusión real: equipos 100% femeninos

La Sella Open es una firme apuesta por el deporte y el golf femenino también detrás de las bambalinas. El voluntariado de greenkeeping está formado íntegramente por mujeres y, en 2025, el equipo de seguridad será también exclusivamente femenino. Son acciones concretas que establecen un nuevo estándar de representación, liderazgo y empoderamiento en el golf europeo.

Historias que inspiran, legado que crece

En sus últimas ediciones, La Sella Open ha dejado momentos para la historia: la remontada de 2023 y la consagración de 2024 reflejan el nivel y la emoción que esperan a los aficionados este año. Con entrada gratis, experiencias gastronómicas, un millón de euros en juego y un compromiso tangible con la sostenibilidad y la inclusión, Dénia se prepara para vivir del 18 al 21 de septiembre una cita imprescindible del golf femenino.