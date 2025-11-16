Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Retenciones en la A-3 y las salidas de Cheste tras finalizar el Gran Premio de Motociclismo
Retenciones en la A-3 sentido Valencia tras finalizar el Gran Premio de Motos de Cheste. DGT

Retenciones en la A-3 y las salidas de Cheste tras finalizar el Gran Premio de Motociclismo

Hasta tres kilómetros y medio de atascos en algunas de las carreteras próximas al circuito y en la autovía sentido Valencia

I. Cabanes

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Tras el éxito de la vuelta del Gran Premio de Motociclismo de Cheste, que ha transcurrido sin incidentes graves y con un tiempo que ha acompañado al espectáculo del motor de las dos ruedas, toca armarse de paciencia en la carretera. Las carreteras próximas al circuito Ricardo Tormo presentan, como era previsible, importantes atascos a primera hora de la tarde del domingo, con retenciones de hasta tres kilómetros y medio en algunos puntos como la CV-3845.

De igual modo, la autovía A-3, sentido Valencia, presenta varios puntos colapsados, con un kilómetro de retención a la altura de Cheste, y otros dos kilómetros a su paso por Riba-roja del Túria, según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La CV-308, con otro kilómetro de retenciones sentido Cheste, la CV-383, con dos kilómetros en ambos sentidos, y la CV-378, con otro kilómetro y medio también presentan tráfico parado a estas horas.

Así como la carretera CV-50, sentido Llíria, con un kilómetro a la altura de Cheste y otros dos kilómetros a su paso por la localidad de Vilamarxant.

Por suerte, no ha habido que lamentar ningún accidente con víctimas mortales desde que comenzó el dispositivo especial de seguridad con motivo del Gran Premio de Motos en la tarde del pasado viernes.

