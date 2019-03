Qué presupuesto tiene el Espanyol y por qué Piqué tiene razón al decir que es mucho más Piqué, en La Resistencia. / @LaResistencia El futbolista y empresario contesta con sorna a las preguntas sobre el dinero que tiene LAS PROVINCIAS Viernes, 29 marzo 2019, 09:23

Gerard Piqué fue el invitado estrella de anoche en La Resistencia, el programa presentado por el humorista David Broncano en Movista Plus. El futbolista y empresario entró continuamente en el juego satírico del programa y contestó a todo lo que le preguntaron con humor. Y, como no podía ser de otra manera, respondió a la clásica pregunta que Broncano hace a todos sus invitados. «¿Cuánto dinero tienes?», le espetó. «En patrimonio, tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año», respondió Piqué. «57 millones de euros tienen», le dijeron desde producción del programa. «No, no, es mucho más», espetó Piqué. «57 millones», le repitieron. Y Piqué no andaba equivocado al asegurar que el presupuesto del Espanyol era my superior.

El presupuesto del Espanyol esta temporada es de 57 millones de euros, si cogemos los datos del límite salarial impuesto por la Liga, pero es de 101,65 millones si nos atenemos a los ingresos obtenidos por el club la temporada pasada, con un beneficio de más de 6 millones. Es decir, que el presupuesto de gastos es cercano a los 95 millones de euros, muchos más de los 57 que se dieron como buenos.

Aquí puedes ver el momento en el que Piqué contestaba a las preguntas de Broncano.

— ¿Cuánto dinero tienes?

— En patrimonio, tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año. pic.twitter.com/cSPKwofjEU — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 de marzo de 2019

Piqué no escondió nada y se rió con cada pregunta que le hacían. Sus respuestas, gusten o no, resultaron inteligentes y provocaron innumerables carcajadas.

Piqué, en La Resistencia, sobre sus relaciones sexuales

— ¿Cuántas veces has follado en el último mes?

— ¿Cuentan las del Bernabéu? pic.twitter.com/RxIUcVljRs — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 de marzo de 2019

Piqué, en La Resistencia, sobre los insultos a Shaquira

Piqué, en La Resistencia, sobre el grupo de Whatsapp del Barça y sus 'invitados'