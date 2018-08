De la Vega regresa a sus orígenes El sábado comienza el Trofeu Diputació, que reúne a especialistas de las tres paredes con los profesionales que más dominan la pelota de 'tec' Figura indiscutible del frontón, el pilotari busca consolidarse en el trinquet JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Lunes, 6 agosto 2018, 23:53

El Trofeu Diputació de València de Frontó se precia de ser el acontecimiento más importante del año en esta modalidad. Cuanto menos sí que es el más singular porque reúne a participantes de dos ámbitos, los especialistas más reputados que durante el año desarrollan gran parte de su actividad entre las tres paredes y los profesionales que mejor se desenvuelven con la pelota de 'tec'.

Además hay excepciones, como sucede con De la Vega. «Yo me veo en los dos bandos. Me considero 'frontonero' porque es la modalidad en la que me inicié en la pilota y hasta hace poco estaba jugando las competiciones federativas, pero al mismo tiempo soy pilotari de trinquet, donde quiero afianzarme como profesional», dice el jugador.

El de Almussafes es fijo del torneo desde hace dos ediciones, desde el momento en el comenzó a hacer ruido en el trinquet, donde los aficionados ya conocían a un joven con dos muy buenas manos y una técnica depurada. Es del tipo de pilotari que gustan por su manera de hacer. A punto de cumplir 20 años, los expertos -trinqueters- están seguros de que alcanzará la condición de figura. En el verde ya goza de este privilegio. «De momento tengo más nivel en el frontón. Ahí sí me veo capacitado para enfrentarme a cualquiera. En el trinquet, sin embargo, aún me queda mucho camino por recorrer», explica.

Para los pilotaris de escala i corda, el Trofeu Diputació tiene el atractivo de variar por unos días la rutina. «Estamos todo el año jugando en el trinquet y este cambio de aires viene bien», dice De la Vega. «Y para los habituales de esta modalidad supone un reto jugar con las figuras», añade. Y el espectador encuentra un producto atractivo por diferente. Por tanto, todos ganan.

De la Vega no se postula favorito pero no esconde las ganas de sumar un título que rozó en su debut. Ahora está más maduro y se ve más preparado por el hecho de haber asimilado las virtudes de ambas disciplinas. «En el frontón desarrollas mucho los bajos y la izquierda mientras que en trinquet adquieres velocidad y reflejos. Recuerdo que después de un año jugando a cierto nivel a escala i corda, en pelotas que antes me costaba alcanzar en el frontón podía incluso tomarme un café antes de jugarlas», señala bromeando.

Para alcanzar la final deberá ser el mejor de su grupo en la fase clasificatoria que comienza el sábado en Museros donde Genovés II y Adrián de Museros se medirán a Bueno y Raúl. El delantero de Godelleta ha entrado por el lesionado Moro. La tercera pareja de este Grupo A es la que De la Vega señala como gran candidata a la victoria final, la de Puchol II y Adrián de Quart.

De la Vega tendrá que pugnar contra Fageca y Alejandro y contra Pere Roc II y Roberto. La ronda que ahora comienza descartará a dos equipos por grupo para configurar una final inédita. Con Carlos de Massalfassar ayudándole en los cuadros alegres, el pilotari se ve con posibilidades. «Somos una pareja muy joven y con mucha ilusión y creo que podemos tener opciones. Carlos posee un gran saque y mucha pegada y yo puedo pasar muchas pelotas», comenta. Si se cumplen sus deseos y pronósticos se jugaría el título ante su gente el 9 de septiembre.