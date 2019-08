De la Vega defiende su hábitat De la Vega, durante una partida de frontón. / funpival «El Diputació de frontón es un torneo que me hace ilusión volver a ganar», afirma | El joven de Almussafes se estrena el viernes en el campeonato junto a Adrián de Museros sin dejar de lado la preparación para la Copa MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 6 agosto 2019, 00:57

Lluís De la Vega se crió en el frontón. Ahí, entre las tres paredes y a ritmo de la pelota de tec, quiso ser pilotari. Por ello, el Diputació de esta modalidad le hace especial ilusión. En 2018 lo ganó y en casa, en Almussafes. Esta vez, la competición vuelve a decidirse en la cancha donde tantas veces se ha entrenado. Acepten el símil, en su cártel. En su territorio. Al escaleter campeón de Lliga le encanta, entre otras, la serie 'Narcos'. «Plata o plomo», diría Wagner Moura, el actor que encarna a Pablo Escobar. Él defenderá su trono a pelotazo limpio.

Lo hará a partir del viernes, en Museros, formando pareja con el local Adrián. «Hemos hablado y dijimos de quedar a entrenar, pero no ha sido posible. Da un poco igual, porque hemos jugado más partidas juntos», señala De la Vega. El viernes se medirán a Genovés II -si se ha recuperado del todo de la lesión de pubis- y Raúl. Será la segunda partida de una liguilla que decidirá a los finalistas del 8 de septiembre en el frontón de Almussafes.

«Aunque es una competición que ya he ganado, me hace especial ilusión porque es una modalidad que me encanta», reconoce De la Vega. No se esconde. El resto campeón de Lliga suele decir las cosas como las piensa, y también admite que reeditar el título va a ser complicado: «Hay mucha calidad entre las parejas que vamos a jugar. Pienso que va a estar muy igualado».

También se mete en la final de La Pobla de Vallbona tras vencer junto a Javi y Álvaro (60-20)

Cuando se le pregunta sobre una en particular, si apostaría, duda apenas un segundo. «Me gusta mucho la de Pere Roc II y Alejandro», apunta. Con el resto de Benidorm lleva todo el año batiéndose en el trinquet. El jugador de Paterna, mientras tanto, se ha 'entretenido' cuajando una gran temporada entre las tres paredes: es este año campeón individual y por parejas. Serán sus siguientes rivales, el lunes en Benagéber. En apenas tres días, De la Vega y Adrián de Museros habrán disputado dos de sus tres partidas de la liguilla, por lo que su suerte estará prácticamente echada.

En el frontón, porque mientras sigue haciendo camino en la escala i corda. «Este año estoy centrado en el trinquet, me queda poco tiempo para el frontón», admite De la Vega. Ayer mismo disputó la primera semifinal del Trofeu Pobla de Vallbona en el trinquet recién reinaugurado. Junto a Javi y Álvaro impuso su pegada (60-20) ante Francés, Salva y Monrabal II. Ya tiene otra partida en agenda, pues disputará la final del día 17. Antes, el lunes que viene, conocerá a sus contrincantes: Puchol II y Félix se enfrentarán a Genovés II (de nuevo si está ya en condiciones), Jesús y Carlos.

Precisamente con Jesús tiene otro compromiso. Van a estar bastante en contacto desde finales de agosto y, ellos esperan, hasta noviembre. Como en 2018, vuelven a ser compañeros en la Copa de escala i corda, la tercera competición profesional en importancia. «El objetivo es hacer un buen papel, estoy trabajando con Fageca para ello», reconoce De la Vega. Y mientras, el frontón y los torneos cortos. Y luego, la Lliga, donde el de Almussafes defenderá título. «Esto no para. ¿Vacaciones? Algún día suelto, pero poco más», comenta.