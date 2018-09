Ian sufre para seguir adelante Ian golpea la pelota con su mano derecha. / fundació La competición cambia su formato y este año todos los aspirantes al título empezarán en octavos para asegurar la mayor igualdad Canari puso contra las cuerdas al vigente campeón individual en Xeraco MARI CARMEN MONTES VALENCIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:40

Contra todo pronóstico, el mitger local Canari comenzó dominando la partida en el trinquet de Xeraco. Delante tenía al campeón de 2017, Ian de Senyera, a quien no le salían bien las cosas y veía como su contrincante, sin el peso que supone vestir de rojo ni la presión de defender el papel de campeón, iba adelantándose en el marcador.

Hasta 15-5 sumó Canari a su favor, pero ya no pudo conseguir más juegos. Ian comenzó a entrar en partida, a apretar con su potente treta, que hasta el momento no había sacado a relucir. Con 10-15 en el electrónico, el jugador que a punto estuvo de dar la sorpresa quitó en dos ocasiones el val al número uno. Pero a la tercera fue la vencida y se pusieron iguales a 15. Los siguientes tantos no tuvieron demasiado misterio. Dos juegos limpios para Ian (25-15) y acceso a cuartos de final, donde tendrá que enfrentarse al ganador del choque entre Guadi y Brisca. Dignísima partida de ambos jugadores que levantaron la ovación de los espectadores en no pocas ocasiones.

Será esta tarde, también en la comarca de la Safor, cuando se dispute la segunda jornada del campeonato. Entrará en juego otro gran pilar de la nómina profesional del raspall. Moltó, quien fuese campeón individual en 2015 y 2016, entrará a defender su condición de gran aspirante en el trinquet de Oliva. A la contra tendrá a Ricard. El de Villanueva de Castellón no pondrá las cosas fáciles al jugador de Barxeta, a quien no faltan ganas de recuperar el puesto de campeón que no consiguió revalidar por tercer año consecutivo la pasada temporada. Moltó cayó frente a un joven Ian en la Llosa de Ranes en 2017. Tan solo un día después ya pensaba en la siguiente edición y ya ha llegado el momento de disfrutar sobre el trinquet.

Moltó, subcampeón de 2017, inicia su travesía en el Individual contra Ricard esta tarde en Oliva

La tercera jornada desplazará a los amantes de la modalidad y del mano a mano hasta la Ribera Alta. El Nou Trinquet de Guadassuar ya espera a Marrahí, campeón de 2014, y a un joven de Ontinyent que se ha ganado su plaza en el absoluto después de proclamarse campeón del sub-23 y de vencer en la partida previa a Roberto.

Iván Esparza sabe que no lo va a tener fácil pero se ha preparado al máximo para poder disfrutar de la partida y hacer disfrutar a todos aquellos que quieran acercarse a ver el enfrentamiento. Este año se ha cambiado el formato del Individual para garantizar la mayor igualdad posible y todos los aspirantes comienzan desde octavos de final. Sí se ha tenido en cuenta los resultados de la temporada anterior para organizar a los participantes, que se han repartido en dos grupos, par e impar, con ocho jugadores cada uno.

En la modalidad de escala i corda, por su parte, la competición no arranca hasta el próximo 5 de octubre pero en cualquier caso ayer empezaron las partidas para determinar las plazas que quedan libres de octavos de final.

En Burriana Pere venció a José Salvador por un ajustado marcador de 60-55 y ahora tendrá que jugar contra Santi la primera partida de esta ronda en Vila-real. El próximo viernes, la cancha de Vilamarxant decidirá a los últimos dos participantes de esta edición. Francés jugará contra Guillermo y Ferrer contra Álvaro Gimeno.