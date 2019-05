Soro III sufre ante Nacho pero se redime en el Individual (60-45) Soro III golpea de volea en un momento de la partida. / FUNPIVAL MOISÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 00:52

valencia. Soro III tenía que pagar su penitencia. El Individual no perdona a nadie. «Aquí los fallos se pagan», recordaba, muy serio, el resto de Massamagrell después de ganar a Nacho (60-45) no sin antes sufrir mucho. Empezó fuerte, sumando los juegos y demostrando superioridad frente al mitger hasta el 35-15. Se podía prever una partida rápida en este arranque de la fase final del mano a mano de escala i corda. Pero no. El escaleter tenía deudas pendientes, las de su derrota ante Francés en el torneo de la pasada temporada. Y esas heridas debía cicatrizarlas a fuego, padeciendo sobre las losas del trinquet de casa, el que gestiona su familia, el mismo donde encajó aquella dura derrota.

«Por supuesto que la he tenido en cuenta, pero para aprender de los errores que cometí aquel día y no repetirlos», aseguró Soro III. Pese a ello, cuando Nacho entró en partida le puso en muchos aprietos. Si el mitger entraba al aire, sobre todo de volea y le hallaba la izquierda, el resto pasaba apuros. Le penalizaba, eso si, el dau, donde se limitaba a pasarla y ahí Soro III sumó bastantes quinzes gratis.