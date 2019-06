De Alejandro Magno a cualquier héroe del deporte

Soro III es un apasionado del deporte. «Todo alumno de grado en Educación Física debería tener Eurosport en casa. A mí me gusta todo, hasta el curling», reconoce. Su último descubrimiento ha sido el fútbol femenino: «Lo que te ofrecen bien en televisión, al final te gusta. Vi la final de la Copa de la Reina entre el Atlético y la Real Sociedad y fue un espectáculo».

El fútbol femenino le caló aquella noche y estos días ve todos los partidos del Mundial que puede. «Jennifer Hermoso es la líder indiscutible de la selección, pero en los deportes de equipo uno solo no gana. Me he fijado en Nahikari García, me mola mucho cómo juega esa chica», asegura el pilotari.

Tiempo atrás se aficionó también al balonmano de selecciones nacionales y en voleibol le cautivó por Rafa Pascual. «Soy mucho del Valencia en fútbol, pero sobre todo me gusta el basket. Ahora me cuesta seguirlo, pero me va mucho», reconoce el resto de Massamagrell, que tiene una afición televisiva casi oculta. Sonríe cuando lo desvela: «Me encantan los realities».

La verdad es que Francesc Soro se mueve en varios ámbitos, porque por ejemplo también es un conocedor de la historia de la antigüedad. «Me gusta mucho la etapa de la antigua Grecia y de Roma. Alejandro Magno, los grandes generales romanos...», dice.