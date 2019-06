Soro III arranca a tiempo el tractor ante Pere Roc II Soro III golpea la pelota, ayer en la partida frente a Pere Roc II. / funpival El cinco veces campeón del Individual se medirá a Francés | Ambos pilotaris vuelven a enfrentarse en Guadassuar después de que el de Petrer se metiera en semifinales tras ganar en el último juego a Pere (60-55) MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 8 junio 2019, 01:00

«He superado el momento malo. No estaba jugando mal, pero tampoco me salían las cosas». A Soro III no le arrancaba el tractor. Ganó con facilidad el primer juego del dau, tuvo su oportunidad desde el resto, la dejó escapar y, por un momento, pareció que con ella la partida. En decenas de ocasiones se ha comparado al escaleter de Massamagrell con este vehículo agrario, con motor ronco y a diésel pero con una fuerza descomunal. Que necesita coger velocidad de crucero para rendir al máximo. Y cuando en el Invidividual se le permite desmelenarse, cuando hace ruido y mueve los brazos con rabia tras hacer un quinze, pocos pueden parar a Quico.

Ayer su víctima fue Pere Roc II, finalista en las dos ediciones anteriores y a quien resta ese pasito para ganar el único trofeo de la escala i corda profesional que le falta. La partida cambió cuando el de Massamagrell halló la galería. Pere Roc II estaba en ventaja y ponía siempre a su rival en aprietos desde ambos lados del trinquet. Hasta que Quico hizo un gran juego en el resto, igualó a 40 y rugió.

Ahí arrancó el tractor. Le dio igual que Pere Roc II volviese a romperle desde el dau y se pusiera 45-40. Soro III había hallado la fórmula, se vació, evitó la izquierda de su rival zurdo y buscó la galería desde el resto. Algún lance de fortuna hizo lo demás para que el finalista de 2018 ya no sumase más (60-45).

Moltó e Iván superan los octavos de raspall, ronda que hoy se completa con el Moncho-Mario en La Llosa

Soro III se medirá ahora a Francés. Otra vez a Francés y en Guadassuar. «Me conocéis muchos años, no me lo tomo como una revancha», afirma. Hace unos meses, el de Petrer se alió con su trinquet favorito para eliminar al defensor del título en una de las grandes sorpresas del Individual de 2018. Ahora vuelven al mismo escenario porque el alicantino eliminó ayer a Pere en Dénia, en una partida que se resolvió en iguales a 55 (60-55).

En raspall, los octavos se completan esta tarde en La Llosa de Ranes con el duelo entre Moncho y Mario. Dénia deja también la sorpresa del adiós de Seve, que perdió ante Iván (25-10), otro joven con futuro que el año pasado ya ganó el sub 23. El futuro sigue perteneciéndole a Moltó, que debutó con triunfo ante Roberto (25-5).