Sacha volverá a hacer las Américas. El pilotari de Orba viajará a Nueva York para disputar el torneo King of the Courts, que se juega en la modalidad de one wall y en el que participan 170 jugadores de diferentes nacionalidades. El alicantino viaja hoy: «Hacer un 'top 8', es decir, llegar a cuartos de final, sería un éxito, pero soy demasiado competitivo como para no soñar con la victoria».