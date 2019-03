Ricardet se aferra a su trono Ricardet se lanza para raspar una pelota durante la partida de ayer. / funpival El pilotari de Genovés, el único campeón de la Lliga de 2018 que aún defiende el título MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 30 marzo 2019, 23:57

Hace casi un año, a Ricardet se le quedaba pequeño el trinquet de Bellreguard. No cabía en él de lo feliz que estaba. Acababa de conseguir la victoria más importante de su vida, el título de la Lliga Professional de raspall, y no precisamente como comparsa. El punter de Genovés fue determinante en la partida en que Ian, Canari y él mismo tumbaron a Moltó, Tonet IV y Lorja. «Ian y yo no hemos jugado mucho juntos, pero esta vez nos ha ido bien. Ojalá podamos repetirlo en el futuro», comentó Ricardet tras la partida. No han repetido como compañeros en esta Lliga, en la que el de Senyera y Canari cayeron en la primera fase. Ricardet no. Con nuevos compañeros, regresará el 14 de abril al escenario donde paladeó la gloria para volver a saborearla.

Junto a Sergio y Seve, el punter de Genovés cumplió el trámite en el trinquet que para Ricardet es destino de peregrinación. Catedral del raspall y un templo para él: Bellreguard. El 30-10 de la semana pasada era esclarecedor. Sólo la mejor versión de Montaner, Brisca y Gabi, y también la peor de los tres vencedores en la ida, podía voltear la semifinal. No dieron pie a la sorpresa.

Montaner, Brisca y Gabi creyeron hasta que sus contrincantes sumaron el tercer juego, igualando la partida a 15. Eso les condenaba y se notó. Sergio, Seve y Ricardet, sabiéndose finalistas, jugaron ya sin presión por el suculento premio que había ofrecido la organización en la partida. Montaner, Brisca y Gabi también, pero en ciertos momentos se notó que se sabían eliminados. Pese a todo, cayeron con honores en el último parcial (30-25).

Bicorp A refuerza el liderato en el campeonato femenino con su triunfo ante Alqueria d'Asnar (30-25)

Sergio, Seve y Ricardet conocerán hoy a sus rivales en la final del 14 de abril en Bellreguard. Moltó, Josep y Lorja defienden en Xeraco (11.30 horas) la holgada victoria lograron la semana pasada ante Marrahí, Tonet IV y Néstor (30-10). Más apretada está la otra semifinal de escala i corda, de la que saldrán los contrincantes de Pere Roc II, Santi y Monrabal II por el título el próximo domingo en Pelayo: De la Vega, Félix y Nacho defienden dos juegos de ventaja (60-50) ante Francés, Pere y Tomàs II esta tarde en Bellreguard (17 horas)

En la Lliga femenina de raspall, Victoria y Mar refuerzan su liderato después de haberse disputado cuatro jornadas de la primera fase, haberse enfrentado a tres de sus rivales y contar sus compromisos por triunfos. Les queda el 'derbi', el duelo contra el equipo B de Bicorp, integrado por jugadoras de futuro pero que están pagando la novatada en la máxima categoría.

A Bicorp A les refuerza que han doblegado a las cuatro formaciones llamadas a luchar por el título. Ayer lo hicieron por la mínima, en una gran partida contra Alqueria d'Asnar (Erika y Myriam). Con 9 puntos de otros tantos posibles, Victoria y Mar enfilan hacia semifinales cuando el torneo no ha llegado a su ecuador. Borbotó se confirma como aspirante a los cuatro mejores con su victoria incontestable contra Borbotó B (30-0). Descansó Beniparrell, donde la próxima semana se disputará la quinta jornada.