El regreso del hijo pródigo Soro III, tras golpear de manró en una partida de la Lliga. / FUNPIVAL El Individual de escala i corda comienza hoy en el trinquet de Massamagrell JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:35

La pasada edición del Individual Bankia en la modalidad de escala i corda deparó un buen número de sorpresas. El desenlace se podría considerar lógico porque ganó un favorito que se midió por el título contra otro de los grandes candidatos pero Puchol II y Pere Roc II estuvieron muy cerca de ver la partida definitiva desde la escala. Pero para sorpresas mayúsculas, la eliminación de Soro III el día de su debut contra Francés en la ronda inicial. El joven de Petrer hizo saltar la banca con una actuación soberbia contra el cinco veces campeón y finalista en ocho ocasiones, que por supuesto también contaba y mucho en los pronósticos.

Los sorteos y cruces de acuerdo a los resultados obtenidos en el anterior ejercicio han situado al mayor dominador del mano a mano en activo -solamente superado en títulos por Álvaro (11), Genovés (6) y Sarasol I (6)- en la jornada inaugural de esta tarde. Será en su casa, el trinquet de Massamagrell. Es el regreso del hijo pródigo, no tanto por el lugar sino por el evento, el que le ha consagrado como uno de los más grandes de la pilota. «El Individual me ha dado muchísimo. Tenía ganas de que llegase. He entrenado bien y estoy contento porque las sensaciones son buenas aunque ahora hay que entrar en la cancha y comprobar cómo me encuentro compitiendo y en qué se traduce este trabajo», explica Soro III.

El pilotari no afronta esta edición como una revancha o reválida. A sus casi t34 años y con tantos títulos en las vitrinas, también en las competiciones por equipos, la motivación no es demostrar. «Soy consciente de que van pasado los años y las facultades ya no son las mismas. Hace tiempo que dejé de lado la presión e intento disfrutar del torneo al máximo sabiendo que cada vez cuesta un poco más», comenta. Aún así no olvida: «De la partida contra Francés me queda el recuerdo y la voluntad de aprender de los errores. En ningún momento encontré el sitio. No fui yo y esa es la principal conclusión que extraje de la derrota. En lo sucesivo debo ser fiel a mi manera de jugar. Ahora todos comenzamos de cero y personalmente tengo ilusión por hacerlo bien».

Ian y Marrahí abrirán el torneo de raspall el viernes en una sesión doble programada en Piles

La presente es una edición atípica porque se han recuperado las fechas que tradicionalmente fueron las del Individual. A Soro III le gusta esta modificación. «Jugar con calor me encanta y en ese aspecto estoy contento, pero el cambio me ha mareado un poco con la preparación. El aspecto positivo es que llego con muchas menos partidas jugadas. Antes, lo habitual era que tuviese unas 75 u 80 partidas sobre las espaldas y ahora son muchas menos. También he podido dedicar un tiempo extra a los entrenamientos. El único pero es que no tengo tanto ritmo como podría tener en octubre o noviembre, pero aún así lo prefiero».

En cuanto a las expectativas, las suyas son las de siempre. Soro III es el mayor exponente del 'Cholismo' en la pilota y nunca mira más allá del próximo compromiso: «Solamente pienso en hacer la mejor partida posible contra Nacho, dar el cien por cien y seguir adelante. Mis objetivos son a corto plazo».

El pilotari de Beniparrell es un rival inédito para él en esta competición. «Supongo que no habrá demasiada diferencia respecto a otros mitgers. Tienen tendencia a irse rápidamente al aire porque para ellos es más fácil y además tiene una gran zurda. Sobre todo debo evitar jugar de tú a tú de volea porque estaría perdido», señala.

Y aunque es reacio a postularse como favorito, sí que se presta a señalar a otros posibles candidatos. «Evidentemente Puchol II y Pere Roc II, pero también incluiría a Genovés II porque se desenvuelve de maravilla en el mano a mano. Incluso a Santi, que ya ha sido finalista. Pero también hay que tener en cuenta a la gente joven, a los que tienen que recoger el relevo de los que somos más veteranos. En este grupo estaría De la Vega, que está haciendo una temporada magnífica, Francés que llega en muy buen momento y José Salvador, que tienen muy buenas cualidades. Esta gente te puede hacer pagar muy caro un error y creo que van a animar mucho el campeonato», concluye.