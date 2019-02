UN CAFÉ EN PELAYO CON... Purificació Mascarell: «La pilota tiene futuro, posiblemente más que en las últimas décadas» Purificació Mascarell, apoyada en la cuerda del trinquet de Pelayo. / damián torres «Dicen que la vaqueta es de pueblo y lo veo como algo positivo. Encierra unos valores que hay que exportar al mundo urbano» | «En 'Cavallers' he querido plasmar los paralelismos de una partida con la vida. Vamos jugando, sacándolas de rebote y a veces fracasamos» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

Purificació y Paco llevan media vida juntos. Literalmente. A él le van más los deportes, y ella los ha soportado para ir a apoyar a su hermano. «El fútbol siempre me ha parecido aburridísimo», desliza. Hasta que conoció la pilota. «Fue en Genovés. Paco es de allí, y me dijo de ir a ver una partida. Fui por acompañarle, pero me llevé un libro. Ni lo saqué. En cuanto empezó la partida, no quería perderme nada. Nunca me había emocionado una competición y me vi a mi misma chillando y aplaudiendo todo el rato», relata. La vaqueta cautivó a la pareja aquella tarde: «Era un homenaje a Paco 'Genovés', por su 50 aniversario y los diez años de la partida del siglo. Se enfrentaban León y Miguel en parejas».

Desde entonces, se han recorrido casi todos los trinquets de la Comunitat. Siempre en la escala, en primera fila, en el siete y medio. «Nos gusta vivirla ahí, aunque algún que otro pelotazo ya nos hemos llevado. Sobre todo recuerdo uno aquí, en Pelayo, de Genovés II en la cabeza. Me asusté y fui al hospital. Tengo las placas guardadas como una reliquia», desvela.

Trayectoria Xàtiva Su localidad natal, es de 1985, estudió filología. Universitat de València Es profesora de literatura. Genovés Allí vio su primera partida, en un homenaje al mito. Su obra Literatura infantil Varias obras, como 'Centre comercial L'Oblit'. 'La revolució va de bo' Obra que escribió junto a su pareja. 'Cavallers' Primera obra de teatro ambientada en la pilota.

¿Y qué le cautivó de la pilota? «Tiene una plasticidad brutal y es algo difícil de encontrar en otras modalidades. Te atrapa y me ha fascinado por eso. También es muy teatral, tanto en el ambiente, los gestos, como la expresividad tan auténtica...», enumera Purificació Mascarell. Ante eso, se le pregunta si ve un contenido sobre vaqueta en Netflix, la plataforma tan de moda y en cuyo catálogo se encuentran series de lo más diverso: «¡Estaría bien poder ver la vida de Paco 'Genovés'! En el ámbito audiovisual se podrían hacer muchas cosas».

«Sería positivo que hubiera unos premios para generar expresiones culturales en torno a la pilota»

Ahí interviene su novio, el periodista Paco Cerdà, con el que ha escrito un libro y tan apasionado con la pilota que le cuesta resistirse a intervenir: «Tiene una liturgia, unos rituales, cómo se enrollan los jugadores las manos...». De las vivencias de ambos, Purificació Mascarell concibió 'Cavallers', la primera obra de teatro ambientada en el mundo de la vaqueta. «Es la historia de tres amigos, Vicent, Tomàs y Reme, que charlan los miércoles en el bar de un trinquet. Ella es la dueña de la cafetería, y ellos dos hombres de más de 70 años que vana ver todas las semanas la partida. He intentado impregnar la obra de todos los valores que encierra este deporte».

'Cavallers' da un salto, y una parte discurre cuatro décadas antes, con los protagonistas con más expectativas e ilusiones de cara al futuro. «Yo quiero hacer una comparación entre una partida de pilota y nuestra vida, que nunca sabes cómo puede a acabar. Hay un momento en que la partida se va, la cátedra lo ve claro. Y ahí empieza la obra. Ese paralelismo me gusta mucho, porque vamos jugando, viviendo, sacándolas de rebote o como podemos, y otras veces perdimos puntos y fracasamos», explica Purificació Masrarell, sobre un texto que ya ha sido llevado al escenario por Triloc, una compañía de Villanueva de Castellón. A través de la cátedra de pilota de la Universitat, llegará a Valencia y Palma de Mallorca. «Estará bien ver cómo interpretan los baleares expresiones tan de pilota como 'donar-li de rebot' o 'plantada com un ciri'», bromea Paco Cerdà.

Purificació Mascarell destaca que en la pilota hay muchas cosas que hacer. Profesora de literatura en la Universitat, se pronuncia sobre los avances a realizar en su ámbito. «Un proyecto chulo sería que la Fundació, o la Generalitat convocase un concurso -de fotografía, de pintura, literatura...- bien dotado económicamente. Sería un reto para artistas y un medio para producir nuevas referencias culturales en torno a la pilota», propone.

Porque ella no ve como algo negativo que la vaqueta sea de pueblo. «Yo le daría la vuelta, lo percibo como algo positivo. Las cosas rurales siempre han estado estigmatizadas, pero tienen unos valores que se han ido perdiendo y hay que exportar al mundo urbano», señala: «Estamos en una época en que las sociedades miramos cada vez más a lo nuestro, reivindicando las tradiciones. Creo que la pilota tiene mucho futuro en este siglo XXI, posiblemente más que en décadas anteriores».

En el siete y medio, además de algún pelotazo, Paco y Purificació han descubierto lo que ellos llaman a la familia de la pilota. «Esa pequeña minoría de amantes de la vaqueta. Conforme íbamos a partidas íbamos descubriendo que esa gente a la que nos vendían como hombres sin cultura y aficionados a apostar son personas con un corazón y bondad impresionantes», afirma. Y actores de teatro. «Canana, el marxador, el mejor de este país. Su escenario eran las losas del trinquet», apostilla Paco.