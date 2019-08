Un pilotari con vara de mando Fageca, durante una partida de la Lliga2, torneo donde se ganó el derecho a jugar la Copa. / funpival «Los días de invierno serán como un puzle. Vendré uno cada semana y el resto, para entrenar a los chavales y a mí mismo», comenta Fageca compagina la alcaldía de su pueblo con la preparación para la Copa MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 26 agosto 2019, 23:56

Ismael Vidal ama tanto el pequeño pueblo del que es originario que utilizó su nombre para su carrera como pilotari. Fageca es un pequeño municipio del Condado de Cocentaina, pero también un más que notable jugador profesional de escala i corda. Un escaleter con vara de mando desde las pasadas elecciones municipales. «La idea surgió en una charla de bar con los amigos. Que teníamos que hacer algo para revitalizar el municipio... y aquí estamos», comenta.

Fageca es alcalde de una pequeña localidad con 104 empadronados. «Las elecciones son con listas abiertas. Ahora en verano ha sido más de ir día a día. Abrir la piscina, organizar las fiestas patronales... hemos tenido un campus con 34 niños, que eso es magnífico para un pueblo como este. En invierno gestionaremos comodidades para los vecinos, como que el médico o los vendedores (no hay ultramarinos) vengan más días, que haya farmacia o mejorar la señal de internet para que gente que trabaje desde casa pueda venirse a vivir aquí», explica.

Y luego está la pilota. Su propia carrera, la de los chavales a los que prepara (como De la Vega o José Salvador) y sus funciones en el área de tecnificación de la Fundació. «Ahora lo están sufriendo los amigos y la familia, porque en teoría estamos de vacaciones y les quito tiempo. En invierno los días serán un puzzle. Vendré un día a la semana al pueblo y el resto serán para entrenar, a mí mismo y a los chicos», indica.

«Asumí la alcaldía por las ganas de revitalizar el pueblo. En la pilota lo que quiero es disfrutar»

Porque a la vuelta de la esquina tiene la Copa, que en escala i corda arranca el sábado en Pobla de Vallbona y en raspall, el viernes en Genovés. Fageca se ganó un puesto en el último campeonato oficial de la temporada al ganar la Lliga2. «Esto lo he conseguido a pulso. Entiendo que se prefería que se clasificase José Salvador, y a mí nadie me ha regalado nada. Me lo he ganado y ahora lo que quiero es disfrutar esta experiencia», comenta Fageca.

Tiene como compañero a Félix y debutan el 2 de septiembre en Borriana contra Puchol II y Tomàs II. «Yo no tengo que demostrar nada, lo que me quede en la pilota quiero disfrutarlo», señala Fageca, que como el primer día que vistió de blanco pasea orgulloso por los trinquets el nombre del pequeño pueblo del que ostenta la vara de mando: «Tengo mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por revitalizarlo».