Pere Roc II supera la prueba de carga

VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 00:46

Los octavos, la primera criba de la fase final del mano a mano, han deparado duelos interesantes en escala i corda. Partidas en las que el teórico favorito debía empezar al 100% en un tipo de partidas que sólo se afrontan una vez en la temporada. Eso le ha sucedido a Pere Roc II, finalista en las dos últimas ediciones y que a la primera de cambio ha quedado emparejado con un pilotari complicado. Salva Palau, a quien se considera una figura en ciernes, era una prueba de carga en toda regla para el de Benidorm.

Como un puente o edificio de reciente construcción, a Pere Roc II le sometieron en Borriana a un examen de viabilidad. Su partida de octavos fue un ensayo general, para comprobar que está preparado de cara a un torneo que no perdona errores. Salva Palau, joven pero potente y duro de roer, es además zurdo. Hace el dau de cara, como el de Benidorm, por lo que no sufre en este gesto técnico. Por ello, en ese lado disparaba desde que respondía a la ferida. A Pere Roc II, evidentemente más experimentado, le quedaba jugar con cabeza: aguardar a los inevitables errores de su contrincante para someterle.

Lo hizo con un 60-45 que le pone en aviso, como si no tuviera ya un hueso durísimo de roer en la siguiente ronda: en cuartos, donde se medirá a Soro III el viernes en Vilamarxant. Los octavos se completaron ayer. Además de la partida de Borriana se disputaron otras dos. Por la mañana, en Xàbia, Genovés II no cayó en la trampa de su amigo y compañero de Selecció Santi de Finestrat. El mitger tuvo en jaque hace un par de años a Puchol II, pero el veterano resto no le permitió desarrollar su juego. Dominó los quinzes, escondiendo la pilota y moviendo a su rival. ´

Eso se tradujo en una victoria de Genovés II (60-40) que le cita en la antepenúltima ronda con el actual número uno, Puchol II el domingo en Sueca, precisamente donde Santi estuvo a punto de derrotarle. La otra partida de la jornada se disputó en Bellreguard, donde Pere volvió a demostrar que pese a ser mitger domina a la perfección el mano a mano, torneo que le encanta. Venció (60-40) a Pablo de Sella, lo que le empareja con Francés, el viernes en Dénia. La otra partida de cuartos la jugarán De la Vega y José Salvador el miércoles en Gudadassuar.

En raspall, los octavos se retoman mañana en Oliva, donde en principio se había programado un doble enfrentamiento. Tonet IV, que debía medirse a Pablo, se retira del campeonato por una lesión muscular que le viene mermando en las últimas semanas. Sí jugará Ximo, campeón del Individual sub 23, que se enfrentará a Guadi.