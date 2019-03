Pere Roc II, a un paso de Mezquita y Genovés II Santi juega de volea ante la mirada de Pere Roc II. / funpival El trío azul repite la estrategia de la ida de salir fuerte para tumbar a Puchol II, Raúl y Bueno (60-45) en la Lliga de escala i corda El de Benidorm, primer finalista junto a Santi y Monrabal II MOISÉS RODRÍGUEZ Sábado, 30 marzo 2019, 00:59

valencia. «¡Qué forma de sufrir! Voy a por la tercera». Pere Roc II puso la sonrisa de pillo que exhibe cuando está contento. Más pronunciada de un lado de la boca que de otro: «Lo tengo todo mirado... Pero cuando gano y si pierdo también, ¿eh?». Sabe perfectamente que el domingo 7 en Pelayo puede hacer historia. Sin superar a nadie, pero tiene estudiado el calibre de lo que tiene en sus manos: «Sé que José (Genovés II) y Mezquita ganaron tres seguidas, así que, a por ellos. ¿Cuatro? De momento, vamos a por esta. Eso te lo diré cuando empiece la Lliga del año que viene».

Mezquita dominó el torneo entre 2004 y 2006. Genovés II ganó tres veces seguidas la Lliga entre 2008 y 2010. Curiosamente, en la última tenía como punter a Nacho, que podría ser rival de Pere Roc II en la partida por el título dentro de ocho días. Porque el bravo escaleter de Benidorm es el primer finalista del campeonato por equipos más importante de la pilota de élite. Junto a Santi y Monrabal II, porque los azules fueron eso, un trío. Compacto. Sin dejar de comunicarse. «¡Xe, callad ya, verduleras!», exclamó un aficionado afín a Puchol II en el momento álgido, en el que percibió que la final se le escapaba de las manos al de Vinalesa.

Pere Roc II, Santi y Monrabal II superaron el momento crítico. La desconexión que fue letal para ellos en Sueca, y de la que esta vez se repusieron. «Nosotros salimos a saco, a dejarlos en 25, 30, 35...», admitió el alicantino. Y se pusieron 35-15 por la vía rápida, con la sensación de que todo lo que les podía salir mal a los rojos, les salía mal.

Sergio, Seve y Ricardet tratarán de hacer buena la renta de la ida (30-10) en la primera semifinal de raspall

Pero con Puchol II no valen los descuidos. Si bajas el nivel, lo pagas. A poco que flaquearon los azules, la partida estaba en iguales a 35. «Esto es lo nuestro. Nos va el sufrimiento», recalcaba Pere Roc II, de nuevo con la sonrisa.

Y a partir de entonces padecieron. Necesitaban ganar al menos de dos juegos para forzar la prórroga al mejor de tres parciales. Para ello, Puchol II, Raúl y Bueno no debían llegar a 50 bajo ningún concepto. «¿Si estábamos preparados psicológicamente para seguir peleando por la prórroga? No. Físicamente sí, pero mentalmente creo que no. La verdad, no sé qué habría pasado», admite Pere Roc II.

Pero le reservaba un final maravilloso en Vilamarxant. Feliz para unos y triste para otros, pero maravilloso, de esos en los que cada quinze se juega con el alma. De esos en los que cada detalle cuenta. En iguales a 45, los azules sacaron su juego del dau. Se sumaba más desde ese lado. Los rojos sufrían, pero lo sacaban adelante. Hasta ese 50-45. Tuvieron dos veces val, pero acabó sumando el equipo de Pere Roc II. Con Puchol II a un gran nivel, y Raúl y Bueno más discretos que en Sueca, el 55-45 pasando al resto pudo suponer una losa para ellos.

Pero no. Pelearon hasta el final. «Va, que hará otra», deslizó Monrabal II cuando el joven Pablo Salvador cometió media. El punter, que también buscará su tercera Lliga, quiso meter presión al chico, que no la acusó. Sacó bien y sus compañeros, Puchol II, Raúl y Bueno tuvieron otros dos val para llegar a 50. Pero los azules resistieron y en su primera ocasión, se metieron en la final.

Hoy se decide la primera semifinal de raspall. Será en Bellreguard (18.30 horas), donde Sergio, Seve y Ricardet cuentan con una holgada ventaja de la ida (30-10) ante Montaner, Brisca y Gabi.