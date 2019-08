El número uno silencioso Pere Roc II golpea durante la partida del Diputació de frontón que jugó en Benagéber. / funpival Pere Roc II encabeza el ránking durante todo 2019, su año más difícil de profesional | «Estoy contento porque de un mes a aquí, el brazo no es un problema. Ya no noto molestias y me siento a tope para la Copa», proclama MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 13 agosto 2019, 00:15

Soro III es el número uno de la escala i corda profesional porque se lo ganó en una soberbia final del Individual en Pelayo ante Genovés II. Moltó viste de rojo en raspall después de aniquilar a todos sus rivales en el de raspall. Pero hay otro número uno. El silencioso. Un pilotari que, sin haber ganado aún un trofeo en 2019, lleva todo el año en el ránking que puso en marcha hace unos meses la Fundació. Es Pere Roc II, que encara el tramo final de la temporada con ilusión tras una etapa complicada: «El mano a mano es un torneo muy importante, pero uno más. Nunca me había pasado esto en profesionales, lo de prepararme una competición y perder a las primeras de cambio. Pero de esto también se aprende».

Mirando con calma ese batacazo, Pere Roc II pone ahora en valor contra quién perdió. «No me ganó cualquiera, sino Soro III, que luego ha sido el campeón. Estaba acostumbrado a jugar casi todas las finales de Lliga, Copa, incluso las últimas del Individual. Esto me ha enseñado, aunque cuando vuelva a suceder, también dolerá», puntualiza. Lo que ya no le tortura es la lesión en el brazo que le mermó ya en la final del mano a mano de 2018.

Públicamente aseguró durante la Lliga que estaba recuperado y ahora admite que acaba de alcanzar el nivel. En aquel momento encabezaba el ránking con 82 puntos, dos más que el resto campeón del torneo más importante por equipos, De la Vega. «He estado algún tiempo con molestias al inicio de las partidas. No desaparecían hasta que calentaba. En Murla (semifinal del Diputació d'Alacant) y en Benagéber (Diputació de frontón) me sentí perfecto», indica Pere Roc II.

«Lo del Individual, preparar un torneo y perder a la primera, no me había pasado. De eso se aprende»

Ahora encabeza el ránking de restos de escala i corda con 126 puntos, tres más que Genovés II y con una renta de nueve con Soro III, el número uno, que también tiene para estar satisfecho al haberse recuperado tras varias semanas de lesión.

«Estoy contento porque de un mes a aquí, el brazo ya no es un problema. La semana pasada jugué cuatro partidas. Después de la de frontón, me siento bien», detalla Pere Roc II. «Esta tengo dos partidas de llargues. Ya no siento molestias y estoy a tope para hacerlo bien en la Copa. Además, juego con un gran amigo (Santi) y sé que si estamos a nuestro nivel podemos llegar muy lejos», comenta el de Benidorm. Si lo gana, sería su primer título oficial de la temporada, aunque antes puede conquistar un torneo corto, pues está en la final del Diputació d'Alacant, que se disputará el 24 de agosto. Y en el de frontón, donde también se ve con opciones de hacer algo grande junto a Alejandro. «Quiero olvidar la temporada y mirar hacia delante», proclama.