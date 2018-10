Los nervios de un gran campeón Soro III, durante el reciente Trofeu Ciutat de Torrent. / funPIVAL Soro III debuta en el Individual frente a Francés en el trinquet de Guadassuar MARI CARMEN MONTES VALENCIA. Martes, 2 octubre 2018, 00:44

Tiempo de Individual, de nervios, de presión, de ilusión, de ganas de empezar a golpear la vaqueta. Así se siente Francesc Soro Juan 'Soro III' en la cancha. El campeón que acumula cinco títulos del mano a mano en escala i corda siente ya ese gusanillo que despierta esta competición tan especial como dura. «Es un campeonato que me gusta y siempre tengo ilusión de jugarlo. Ya estoy pensando en esa partida y en cómo puedo afrontarla con las máximas garantías», comenta el resto de Massamagrell.

Habla del enfrentamiento que protagonizará en Guadassuar el miércoles 10 de octubre. Frente a él, un joven de Petrer que, según estima el propio Soro III «llega con confianza después de la buena temporada que ha hecho, y en las partidas del día a día está demostrando que tiene un grandísimo nivel». Francés será su rival después de clasificarse para octavos al ganar la previa que disputó contra Guillermo (60-25). «Tengo entendido que hizo una partida muy buena, con mucha solvencia técnica. En Guadassuar él se defiende muy bien y se encuentra muy a gusto. Voy con el máximo respeto hacia un jugador joven que vendrá con muchísima ilusión», asegura el campeón.

Y es que Quico, como lo llama su gente de confianza, siempre va partida a partida, sin pensar en la que podría venir después. «Y más con los años. Ya no tengo que justificar nada a nadie en el Individual. A mí el Individual me ha dado mucho y yo le he dado mucho también, y ahora ya juego por disfrutarlo. Ya no tengo edad de marcarme unos objetivos a largo plazo. Tengo que ir día a día y con ganas de disfrutar», afirma. Y cada vez que él disfruta, la gente vibra con su potencia, con su técnica cada vez más depurada y con su estilo para estudiar al rival y dominarlo por el trinquet.

El campeonato en escala i corda arranca el viernes y todos los aspirantes compiten desde octavos

Nunca es fácil jugar el mano a mano, y él lo sabe. «Es un campeonato en el que todo el mundo va al cien por cien y hay una tensión y nerviosismo por parte de todos los jugadores que en otros campeonatos no hay», describe. Y por ello se prepara tan a conciencia y está impaciente por comenzar.

Las sensaciones reales

«Nervios siempre hay y creo que es bueno. Quieres que empiece para saber cómo estás porque entrenando tienes unas sensaciones pero hasta que no llega el momento de entrar al trinquet no tienes esas sensaciones reales de partida», comenta el actual campeón.

De presión por defender su condición de número uno, ni se habla. «Por suerte estoy acostumbrado y lo tengo asumido. Pero después, cuando te metes en la cancha, eso desaparece y todos tenemos las mismas opciones de ganar y perder, y es algo que va en el trabajo».

En Castelló de Rugat, por otra parte jugarán sus cartas Mario y Pablo mañana. El vencedor deberá enfrentarse a Moltó en cuartos de final del Individual de raspall. El subcampeón de 2017 accedió a esta fase tras su victoria contra Ricard en octavos.

Será el jueves cuando entren en acción Guadi y Brisca para determinar quién de los dos será el afortunado de medirse a Ian, vigente campeón. Y el viernes se cerrará la ronda inaugural del campeonato con la lucha entre Sergio y Moncho en la cancha de Genovés.