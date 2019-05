Mirada de reojo al Individual Seve, durante una de las partidas del Campionat Fundació. / funpival Seve está centrado en el Campionat Fundació pero insiste en ganar el mano a manoEl mitger sobresale en el nuevo y único torneo mixto de la temporada, en el que de momento es líder en raspall junto a Moltó y Ricardet JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:48

El día de la final todavía enjugaba el sudor de su frente tras la consecución de la Lliga de raspall y Seve ya estaba pensando en el Individual. El mitger de 19 años quiere ser el campeón manomanista más joven y para lograrlo debería ganar esta edición o la próxima. Pero ha sido el Campionat Fundació el torneo que le ha vuelto a poner en el candelero por su excelente rendimiento. De momento es líder de su modalidad junto a Moltó y Ricardet y con ellos quiere encadenar otro título. «El principal objetivo continúa siendo el Individual, pero no por ello descuido el resto de competiciones y este trofeo es muy apetecible porque es diferente y de la máxima exigencia», señala Seve.

Cuando se dio a conocer la configuración de los equipos de una de las principales novedades del presente curso llamó mucho la atención que dos de los campeones de la Lliga formasen con el número uno. Quizás, la organización había sido demasiado generosa con los tres. «Entre los jugadores también se habló bastante del tema, pero el resto de equipos son tan fuertes como el mío. Creo que estamos al mismo nivel y ha quedado demostrado porque todos hemos perdido alguna partida», explica Seve.

Desde que comparten el mismo color, el azul del Baleària, entre Seve, Ricardet y Moltó no ha habido ninguna referencia a la final de la Lliga que los dos primeros ganaron al de Barxeta. «Lo hemos asumido con normalidad. Ricardet creó un grupo de whatsapp y desde el primer instante nos hemos centrado en el torneo, que es lo que importa ahora. La pilota tiene esta singularidad que a mí me parece muy bonita. Un día estás jugando contra alguien y al siguiente somos compañeros», dice. Y por extensión, Seve tampoco ha retado a Moltó para encontrarse en la final del mano a mano. «De momento», ríe el jugador.

«Moltó es en la actualidad el más fuerte. Si tengo que ganar una final, que sea contra el rival más difícil»

El Campionat Fundació tiene el atractivo de reunir en la misma sesión a las primeras figuras de las dos disciplinas profesionales, situación que según Seve también es extrapolable a los jugadores: «Está muy bien compartir vestuario con los pilotaris de escala i corda. Todos somos compañeros pero no tenemos muchas ocasiones de coincidir. A mí no me había pasado nunca de una manera tan seguida. Es un rato muy agradable y sobre todo divertido. De esta manera, la piña entre pilotaris se hace más grande».

Estos buenos ratos le han permitido saber del ingenio de Javi y Santi. «Son los más graciosos», dice. Casi tanto como Marrahí. «Por ahora gana Marrahí porque han sido muchas más las risas que echado con él».

Al analizar el momento actual de Seve, otra vez sale a relucir el mano a mano. «Estoy en mi mejor momento, pero puedo y debo ir a más. Ahora estoy muy bien para jugar en mi posición y por equipos, pero en el Individual se necesita más para tener la seguridad de que puedes ser el campeón. Quiero ganar en potencia para enfrentarme a un resto y también saber cómo puedo aprovechar mi manera de jugar de mitger para trabajarme mejor los quinzes contra ellos», señala.

No es una obsesión, sino un sueño, además realizable. Y puestos a desear, habla de la final ideal: «Contra Marrahí sería muy emotiva pero Moltó es el campeón y en la actualidad el más fuerte. Si tengo que ganar una final quiero que sea contra el rival más difícil».