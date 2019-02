«Estoy en mi mejor momento» Félix golpea ante la mirada de De la Vega. / funpival Félix es a sus 39 años uno de los más destacados de la Lliga de escala i corda MARTA BALLESTER Martes, 5 febrero 2019, 00:52

La Lliga Bankia ha completado su cuarta jornada tanto en la modalidad de raspall como en la de escala i corda y sólo hay un equipo, en esta última disciplina, que continua invicto. Se trata del trío de Almussafes formado por el debutante De la Vega, el punter Nacho y el veterano mitger Félix Peñarrubia, que está siendo claro protagonista del buen comienzo del equipo, que suma ocho puntos.

«Es un placer empezar así la Lliga», revela Félix. El pilotari dianense quiere ir «paso a paso» y no dejarse abrumar por los datos, pero reconoce que las dos primeras victorias «han sido de agradecer» porque les han dado «esa confianza necesaria para ser competitivos». Ahora, tras acumular cuatro seguidas, considera que están en una «muy buena posición para alcanzar semifinales». Además, el veterano mitger de 39 años dice encontrarse mejor que nunca. «Estoy en mi mejor momento profesional tanto físicamente, como de potencia y de saber estar. Me encuentro perfecto y el plus añadido es que no cometo fallos y leo mejor las partidas», explica.

Desde su punto de vista su mayor aporte al equipo es la experiencia y la tranquilidad, cualidades que considera mucho más necesarias para sus compañeros que el buen juego del que también dota. Dice no tener secretos para rendir al máximo nivel a su edad, pero confiesa tener un brazo fuera de lo normal. «Mi brazo no es de este planeta porque continúo teniendo exactamente la misma pegada y nunca he tenido ninguna molestia o lesión. Después de tantos años parece que lo tengo para estrenar», alega.

Raúl sigue de baja, el viernes lo sustituirá de nuevo Salva, y es duda para la siguiente jornada

Sus últimas partidas así lo han demostrado, al igual que la buena sintonía con sus compañeros, ya que Félix hace porque todos disfruten al máximo de sus posiciones y de un juego que ha mejorado con las nuevas bases del campeonato. «Los cambios son espectaculares, la respuesta de la gente en cada partida es buenísima y el trabajo que se está haciendo por nuestra imagen profesional se nota», declara el pilotari. «Además, se están pidiendo a los trinquets las exigencias de un campeonato serio y profesional, porque antes llegabas a jugar e igual estaban hasta sucios», relata. Pero para Félix la clave del éxito es jugar los fines de semana. «Esto facilita que venga gente joven y mucho más público», apunta.

Su próxima partida será el viernes en Guadassuar contra los representantes de Valencia. En el equipo integrado por Puchol II, Raúl y Bueno, el mitger de Godelleta será nuevamente baja por su lesión en el hombro. Las pruebas médicas practicadas a final de la semana pasada, confirmaron el buen pronóstico y, en principio, estará un máximo de tres semanas de baja. Esta semana volverá a sustituirle Salva y es duda para la sexta jornada. «Será un enfrentamiento duro porque allí Puchol II rinde muy bien», comenta Félix, que confía en mantener la racha colectiva y particular gracias también a la nueva rutina de entrenamientos que está siguiendo desde que en el calendario se implantó solamente una partida semanal.