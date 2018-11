UN CAFÉ EN PELAYO CON... Marc Giner: «Al despertarme lo primero que hago es pensar en algo de pilota» Marc Giner, en la cuerda del trinquet de Pelayo. / damián torres «No me importa cobrar ahora 1.000 euros si en tres años todo mejora. Lo que no me gusta es que haya 25 directivos en la Fundació», desliza el pilotari MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 5 noviembre 2018, 00:13

A Marc Giner le sobran desparpajo y ambición. «¡Hablamos de lo que quieras!», responde cuando se le pregunta por dónde desea empezar la conversación. «Por ejemplo, sobre la reproducción de las hormigas», se le responde en broma. «¡No! Yo soy capaz de hablar de cualquier aspecto sobre pilota. Pero si es de otra cosa, puedo aprender», replica. Con 20 años, está decidido a comerse el mundo. Campeón individual sub-18, estuvo con la Selecció que ganó el Mundial de Colombia. Expone una tormenta de ideas sobre cómo quiere que sea el deporte autóctono en el futuro.

«Yo creo que ahora la pilota es demasiado individual. La haría un poco más grupal, tener unos mínimos porque está muy difícil para los jóvenes», señala: «Algunos chavales de las primeras partidas no saben si quieren ser profesionales porque tampoco saben lo que les espera». Asegura que ahora a él no le preocupa el aspecto económico: «Está claro que quiero cobrar por jugar, pero no me importa si es poco y en tres años mejora. Lo que no me gusta es cobrar 1.000 euros y que haya 25 directivos en la Fundació».

Orígenes Murla Es su localidad natal. Jan Su padre, fue un importante jugador de llargues. Tafad Módulo superior de educación física que estudia. En la pilota Ratlles Juega a las modalidades como llargues o palma. Campeón del mundo Con la selecció en Colombia. Individual Ganó el sub-18 y jugará un desafío ante Pablo de Sella.

Marc Giner también se refiere a los clubes, a los que invita a pensar más a largo plazo a la hora de invertir en la formación de jugadores: «La preocupación de que formes a un chaval y luego no puedas tenerlo no se da tanto en Alicante. Allí molesta más que no se pueda fichar a profesionales para llargues. De todas formas, pienso que deberían mirar más al futuro. Por ejemplo, cuando me retire quiero jugar con mi club. Y además, ¿cuánto le habrá dado Paco 'Genovés' a su pueblo?».

«Los clubes deben pensar más a largo plazo. ¿Cuánto le ha dado Paco 'Genovés' a su pueblo?», reflexiona

Ama la pilota casi desde que nació. Creció viendo a Jan, su padre, jugando a llargues. «Yo quería practicar la modalidad más difícil. Por eso fui probando y elegí la escala i corda. No ha sido profesional en el trinquet, pero me ayuda en muchas cosas». De él ha heredado la pasión por la vaqueta: «Es mi todo. Cada mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es pensar en algo pilota. Hoy, por ejemplo, tenía examen y clase práctica de natación y he pensado: '¡Cuando llegue al trinquet no voy a pasar ni una!'».

Estudia un módulo superior de educación física. Tiene claro que ha de formarse y hacia dónde quiere dirigir su vida más allá de su carrera en el trinquet. «Mi sueño es, cuando acabe como profesional, estar trabajando ya en algo relacionado con la pilota», señala Marc Giner, quien admite estar algo decepcionado con su Individual, donde cayó en octavos: «Marc también se quedó sorprendido de Giner, pero si por lo que sea ese día no se te da bien...». Ya piensa en el mano a mano de 2019, aunque de momento ya ha cerrado un desafío contra Pablo de Sella: será el viernes a las 23 horas en Dénia.