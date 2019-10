Marc, un café y el último choque El escaleter de Montserrat emana confianza para afrontar el tramo final de la Copa | El joven resto ha apartado los miedos y molestias provocados por la lesión en el hombro que lo alejaron del trinquet MARI CARMEN MONTES Martes, 15 octubre 2019, 00:07

Es fácil percibir en el tono de voz de una persona la felicidad, la ilusión y la confianza. Y estas sensaciones se notan al hablar con Marc. El pilotari de Montserrat está viviendo con su participación en la Copa de escala i corda una recompensa tras muchos meses complicados como consecuencia de su lesión de slap que afectó al hombro, concretamente a la zona superior del labrum. Una dolencia bastante común en los pilotaris, que en ocasiones se ven obligados a pasar por quirófano. No fue su caso, pero sabe bien lo que le ha costado volver a la cancha sin el miedo a sufrir de nuevo las molestias.

Y qué mejor manera de celebrar su retorno que clasificándose para la ronda de semifinales de la Copa. El título sería todo un logro y premio al trabajo realizado. «Estaría muy contento de poder llegar a la final, pero no quiero pensar en eso aún porque queda mucho por hacer», afirma. Y aunque aún quede para alcanzar esa deseada batalla definitiva por el título, él y su compañero Javi van por el buen camino.

«Las sensaciones son muy buenas. Durante el año había coincidido solo en una partida con Javi y fue al poco tiempo de volver. Pensé que nos costaría un poco adaptarnos, pero no ha sido así. Hemos confiado el uno en el otro y con esa complicidad nos están saliendo buenas partidas», explica. La pareja representante del Ayuntamiento de Montserrat puede presumir de una fuerte pegada, pero también de otros grandes valores. «No damos una pelota por perdida. Sabemos que hay que ir pasando hasta encontrar el momento de poder apretarla y pasar al ataque», defiende el escaleter.

Entre ellos no han hablado de sus preferencias en cuanto a los futuros rivales en la siguiente ronda. La competición emparejará al primer clasificado del grupo A contra el segundo del B y a los segundos del A contra los líderes del B, posiciones que aún están por definir a falta de una jornada de la liguilla. «Ahora mismo no me importa qué equipo me tocará porque tengo buenas sensaciones y Javi, también. Puchol II sí que me dijo bromeando que si juego contra él iría al hoyo y lo mismo le dije yo. Pero la misma broma me hizo Jesús diciéndome que él y De la Vega quedarían primeros y nos ganarían», comenta entre risas.

Antes de las semifinales tienen una cita el sábado 26 en Pelayo. Allí se enfrentarán a Genovés II y Nacho en la sexta y última jornada de la fase previa. El conjunto de Murla está obligado a ganar si quiere seguir en la lucha por el título, aunque el pase ya no está únicamente en sus manos porque deben esperar a que Pere Roc II y Santi no consigan ni un solo punto más. «Ellos aún estarán más motivados que nosotros. Será una partida difícil como ya lo fue en Pedreguer donde les ganamos 60-45. Creo que habrá mucha igualdad y será dura, pero como todas las partidas que hemos disputado en la Copa. Nosotros también iremos a ganar», afirma Marc. Una vez más, se levantará temprano, desayunará mientras arregla todas las protecciones, comerá pasta sobre las dos, tomará café en un bar de Montserrat y saldrá hacia el trinquet Pelayo para intentar cerrar la fase previa de la mejor manera posible.