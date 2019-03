Las ligas ya tienen semifinales Monrabal II, a punto de realizar la ferida en una partida de la lliga de escala i corda. / funpival Puchol II se mide a Pere Roc II y Francés a De la Vega en escala i corda, mientras Sergio jugará contra Montaner y Moltó ante Marrahí en raspall Los duelos se han establecido por sorteo y los equipos han escogido los trinquets MARTA BALLESTER Martes, 19 marzo 2019, 00:52

Valencia. La incógnita más esperada de la Lliga ya está despejada. El fin de semana concluyó la última jornada de la fase regular y se dio a conocer el orden de las clasificaciones que terminaron liderando el equipo de Valencia y del Genovés, pero todavía faltaba por saber contra quién se enfrentaría cada uno de los semifinalistas. Ayer en Pelayo la Fundació realizó un sorteo público para configurar los cruces.

El pilotari Josep Montaner fue la mano inocente que conformó los duelos en raspall. El azar quiso que Sergio, Seve y Ricardet se enfrenten a Montaner, Brisca y Gabi; y Marrahí, Tonet IV y Néstor se citen con Moltó, Josep y Lorja. El equilibrio entre los contendientes ha sido total, ya que todos han ganado a su rival y en una de las partidas de la fase regular. «Llegados a este momento, todos los equipos son de máximo nivel y daba igual quién nos tocara», confesó Montaner. En el resto de formaciones la valoración de los rivales es similar. «Para ser campeón de la Lliga tienes que ser capaz de ganar a cualquiera», señala Moltó.

Más discordia hubo a la hora de escoger trinquet. Tan sólo los dos primeros de la tabla pudieron elegir. Sergio optó por Bellreguard, porque es en el que se siente más a gusto; y Marrahí por Piles, para evitar así la Llosa de Ranes donde sufrió recientemente una dura derrota.

En escala i corda los equipos de cada semifinal están al mismo nivel y todos han sufrido también la victoria de su contrincante. El trío de Francés, Pere y Tomàs II, se batirá contra De la Vega, Félix y Nacho; y el de Puchol II, Raúl y Bueno, jugarán contra Pere Roc II, Santi i Monrabal II, tal y como estos últimos habían augurado. «Monrabal II tenía claro que nos iba a tocar contra Puchol II y ha acertado», asegura el resto de Benidorm.

La elección de los recintos ha sido una sorpresa, ya que todos predecían que Puchol II se decantaría por jugar en Bellreguard y no en Sueca. «Para nosotros genial porque así hemos podido elegir Vilamarxant que nos gusta mucho», manifestó Pere Roc II tras el sorteo.

«Se dice que el trinquet de Vilamarxant no es el que mejor se me da, pero yo no tengo ninguna pega por jugar en él. Si estoy bien es un trinquet como cualquier otro. Preferíamos evitar Pedreguer, porque es que no se nos da tan bien, y por eso hemos escogido el de Sueca, que nos gusta a los tres del equipo», apuntaba Puchol II.