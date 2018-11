«Este Individual ha supuesto una superación mental muy grande» Puchol II celebra su victoria el domingo. / juanjo monzó El escaleter de Vinalesa estrena mañana en Guadassuar la condición de número uno, precisamente ante Pere Roc II, su rival en la final MARI CARMEN MONTES Martes, 6 noviembre 2018, 00:50

valencia. «Han sido meses duros, de muchos entrenamientos y mucho sacrificio. Haber competido en este campeonato y llevarme el título es la mayor recompensa y estoy muy agradecido a toda la gente que me ha seguido y me ha dado su apoyo». Con estas palabras analizaba ayer Puchol II las sensaciones que tenía veinticuatro horas después de haberse proclamado, por segunda vez en su carrera deportiva, campeón individual de la modalidad de escala i corda.

El jugador de Vinalesa afirmó también estar «cansado después de una partida de muchos nervios y tensión, casi más que por el esfuerzo físico». Y es que la presión que supone una final como la que disputó el domingo en el trinquet de Pelayo contra Pere Roc II implica un desgaste físico y psicológico importante para los deportistas. A pesar de ello, el campeón tiene poco tiempo para descansar y desconectar.

De hecho, mañana vuelve a la competición y lo hará, precisamente, frente al jugador de Benidorm. Ambos debutan este miércoles en el VI Trofeu Mixt Savipecho, que comenzó el pasado viernes en el Genovés. Para la ocasión, Puchol II estará secundado por Santi de Finestrat para tratar de doblegar de nuevo a Pere Roc II, que esta vez juega acompañado por Félix.

Después de una competición tan exigente como la que ha disputado promete pelear en este torneo. «Intentamos alargar el pico de rendimiento el máximo posible porque normalmente, tras el Individual, sueles dar un pequeño bajón. Trataremos de que se note lo mínimo posible», asegura el escaleter.

Sus palabras transmiten felicidad, y no es para menos. «La ilusión es la misma porque al final no te cansas de ganar y siempre quieres hacerlo. Pero son situaciones diferentes. El primer Individual era como un sueño, porque es algo que tienes idealizado, que nunca has ganado. El segundo significa revalidar, ver que no es coincidencia y que eres capaz de volver a ganarlo y estoy súper ilusionado», explica.

Igual de ilusionada que estaría su madre, Antonia Cataluña. Una mujer que sufre tanto en este tipo de partidas que hace tiempo que no pasa por el trinquet a ver jugar a su hijo. De hecho, fue el hermano de Antonia quien le comunicó por teléfono que el joven de l'Horta Nord volvía a ser el rey de la modalidad que practica.

Atrás ha quedado 2017, cuando Puchol II quedó eliminado del Individual el mismo día de su debut. Pasó en Vilamarxant, donde defendía su condición de campeón de 2016 frente a Pere Roc II. «Perdí un poco la confianza y dudé un poco de todo. Volver a ganarlo y con la presión de ir siempre por delante en el marcador, para mí ha supuesto una motivación extra y una superación a nivel mental muy grande», señala el resto de Vinalesa.

Aunque no esconde que esa eliminación prematura en la edición anterior no le ha supuesto un quebradero de cabeza. «El Individual es muy importante y se le da mucha relevancia desde los medios de comunicación, pero al fin y al cabo son cuatro partidas al año. El resto de la temporada estamos jugando y haciendo muy buenas partidas. Al final, por una que te salga mal ni puedes enterrar a uno, ni decir que es el mejor del mundo», reivindica Puchol II. Ahora tiene por delante un año con el derecho a vestir de rojo por su condición de rey de la modalidad de 'l'alt', un privilegio con el que, con la misma elegancia que tiene al ejecutar el rebot, tratará de hacer disfrutar a los amantes de las tardes de pilota.