La ilusión del comodín Salva Salva, durante una partida reciente. / funpival «Sigo en activo porque cuando juego a pilota soy el más feliz del mundo», asegura el deportista, que acompañará a Puchol II y Bueno en Pelayo El veterano mitger, tres veces campeón de Lliga, sustituye mañana al lesionado Raúl MOISÉS RODRÍGUEZ Viernes, 1 febrero 2019, 01:10

Salva sigue amando la vaqueta como el primer día. Tanto que es capaz de acabar su jornada laboral de maestro para irse a ver una partida a Pelayo. Ahí estuvo ayer, viviendo de cerca el adiós -o quizás, hasta luego- de un compañero, Santi de Silla, que no ha tenido tanta suerte como él. El resto se marcha por una oportunidad laboral. El mitger de Massamagrell, que en diciembre cumplió 40 años, puede trabajar y seguir en la pilota de élite.

«Cuando tengo partida soy el más feliz del mundo. Por eso sigo en activo. Normalmente me ponen una a la semana, pero cuando hay alguna que no juego, me siento como que me falta algo», comentaba ayer Salva. «Me esperaba quedar fuera de la Lliga, así que ahora afronto esta oportunidad con mucha ilusión», apunta. Se refiere a la de sustituir al lesionado Raúl.

Todo iba a pedir de boca para el trío que representa a Valencia, esto es, Puchol II, el mitger de Godelleta y Bueno. Hasta el domingo en Benissa. Allí sufrieron la primera derrota de esta Lliga y, lo que es peor, Raúl sufrió un golpe en el hombro. Tras las primeras pruebas, ya se decidió que el mediero no jugaría en la cuarta jornada, es decir, la partida de mañana en Pelayo, contra Pere Roc II, Pere y Tomàs II.

El pilotari está pendiente de los resultados de una resonancia magnética, pero podría estar hasta tres semanas de baja. «Todo ha sido muy rápido. Raúl dice que sigue notando dolor... Para esta semana no ha dado tiempo a nada, pero si tengo que jugar más partidas, me gustaría hacer equipo», comenta Salva, que ha ganado en tres ocasiones la Lliga y sabe de la dificultad del campeonato: «Todos los equipos son de mucha calidad, la competición está muy igualada y si no tienes complicidad con los compañeros, pierdes. Así de claro».

Por ello, ha quedado que, si Raúl sigue siendo baja para la jornada 5, la semana que viene se entrenarán en trinquet. «Yo estoy bien para jugar, imagino que por ello me eligieron como mitger reserva de la Lliga», reflexiona. La sustitución que realizará mañana Salva en Pelayo, de hecho, sirve para aclarar un punto del reglamento que no había quedado especificado al inicio de la competición de raspall y escala i corda.

En un principio, se dijo que los equipos de la Lliga2 eran los posibles sustitutos de las formaciones del mismo ayuntamiento en la Lliga. Tras la lesión de Raúl, la Fundació ha informado esta semana que esto se aplicará a los restos, pero no necesariamente a los mitgers y punters. «Yo también tenía mis dudas, la verdad. Pero tiene sentido, ya que si yo soy mitger reserva y entra uno de la Lliga2, me quedo un poco en el limbo», comenta Salva.

La partida de mañana en Pelayo entre los equipos de Puchol II y Pere Roc II (18 horas) abre la cuarta jornada de la Lliga de escala i corda. En cuanto al raspall, esta comienza hoy en el trinquet de Genovés (18.30 horas), donde Marrahí, Tonet IV y Néstor se miden a Pablo, Canari y Raúl.