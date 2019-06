Genovés II se despoja de la presión Genovés II golpea durante una partida reciente. / funpival El escaleter de la Costera buscará el viernes en Sueca las semifinales del mano a mano de escala i corda contra Puchol II, vigente campeón «Juego para pasarlo bien y así tengo más papeletas para ganar», reflexiona MARI CARMEN MONTES VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 23:59

Atrás han quedado las lesiones, la gran rivalidad en el Individual con Álvaro de Faura y la presión de ser hijo del gran Paco Cabanes 'El Genovés'. José Cabanes Corcera, 37 años, fisioterapeuta, padre, pilotari profesional y un auténtico amante de la vaqueta. Ahora participa en el mano a mano, disfrutando como nunca. «No se me hace cuesta arriba. Es cierto que es un campeonato duro, los años pasan y entrenar cada vez es más pesado y las recuperaciones cuestan más. Pero teniendo los pies en el suelo, mantengo la ilusión intacta en la pilota para seguir mejorando», asegura.

Vive por y para la pilota, aunque desde hace un tiempo hasta el día de hoy, se toma las cosas con una filosofía diferente. «Estoy tranquilo. Juego más como soy yo y he dejado de imponerme el ansia de ganar. Voy a pasarlo bien y es así como más papeletas tengo para conseguir la victoria», afirma Genovés II.

El pasado lo ha hecho grande y más fuerte. En la mente de muchos están esas finales contra el jugador que sumó once títulos del mano a mano a su palmarés. «Álvaro, que siempre ganaba, ya decía que sufría mucho y se hacía muy duro preparar este campeonato. Imagínate yo que no ganaba, ¿no?», bromea. «Cuando él se retiró y parecía que había llegado mi turno, me rompo el codo. Pero, ¿qué pasa, que posiblemente me retire sin tener un Individual? Hay jugadores enormes en la historia que no han ganado ningún título importante. Da igual las vitrinas que tengas en casa». Y no es que no aspire al título: «Por supuestísimo que me gustaría ganar el Individual, pero tengo los pies en el suelo. Sé dónde estoy, contra quién juego el domingo y sé la carrera que he hecho. Si un Individual tiene que poner nombre a mi carrera, igual es que no ha sido buena».

El domingo se enfrentó en Xàbia a Santi de Finestrat, a quién ganó 60-40. Se sintió bien, tranquilo, a gusto, controlando la situación. Al día siguiente se levantó sin dolor: «Es un síntoma de que he entrenado bien y estoy en un buen momento. Me quedo con eso, que tras muchos años me he podido preparar bien y esta seguida me ha llevado a estar jugando a un buen nivel».

El domingo, el trinquet Eusebio de Sueca será el escenario de la partida de cuartos en la que se enfrentará a Puchol II, actual defensor del título. «Es el jugador más completo que hay, lo tiene todo. Es cierto que hoy en día el Individual está muy abierto. La pilota ha cambiado un poco el concepto de juego. Los mitgers son un poco más restos y al revés. Esto da lugar a que pueda entrar más gente y haber sorpresas. Está Francés, José Salvador, que para mí es un gran tapado, De la Vega, que viene de ganar la Lliga, Soro III, Pere Roc II... Estoy diciendo muchos nombres y antes era un terreno más acotado», explica Genovés II.

Él seguirá con su semana programada en lo que a entrenamientos se refiere, pero «el trabajo está hecho de mucho tiempo atrás». La suerte está echada.