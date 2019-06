Una final Pick & Rock Roll Genovés II es un fanático de los Rolling mientras Soro III, que disfruta de la música de Sabina, admira a Pau Gasol | En sus inicios, el resto de la Costera se gastaba el jornal de las partidas en Pelayo comprando vinilos en las tiendas de la calle: «No tenía tocadiscos» MOISÉS RODRÍGUEZ Sábado, 22 junio 2019, 00:58

José Cabanes saldrá hoy de casa rumbo a Pelayo en uno de esos días en que es mejor dejarse llevar. Pondrá un CD y se zambullirá en los acordes, probablemente de Neil Young. «Algún disco acústico. Me encanta, saca uno casi por año y es admirado por todos los aficionados a la música», precisa. Si adopta esta elección dejará de lado a sus venerados Rolling Stones, su grupo favorito, al que ha visto más de diez veces en directo.

Genovés II es un músico frustrado. Así lo reconoce. Probó en su día con la guitarra, pero ni siquiera llegó a apuntarse para aprender solfeo. Compaginar la pilota con los estudios, y ahora con la familia, ya es suficiente. Pero cuando deja de lado la vaqueta y la crianza de su hija pequeña le da una tregua, sigue hallando su isla paradisiaca en un mar de acordes. «Mi mujer me compró un tocadiscos en Reyes y es de los mejores regalos que me han hecho», admite: «Tengo una buena colección de vinilos porque cuando empezaba y jugaba en Pelayo, me gastaba el jornal en las tiendas... ¡y eso que entonces no tenía tocadiscos! Hice una buena colección».

Le encanta el blues y el primer concierto al que acudió fue de 'El último de la fila': «Mi padre lo llevaba siempre en el coche». A su rival de hoy en una final muy comparable con el rock, también le va la música. Soro III se declara fan de Joaquín Sabina: «Él sobre todo, y por supuesto lo he visto en directo, aunque soy más de ponerme discos en casa». Le gusta 'El canto del loco', pero prefiere la movida de los 80, especialmente Alaska. Todo eso hasta que el balón está en el aire y empiezan a rechinar las zapatillas de los jugadores sobre un parquet. Quico es fan número uno de Pau Gasol.

José Cabanes 'Genovés II' Un buen cocinero al que le gusta demasiado abrir gas

Genovés II no tiene problema en ponerse el delantal. «Como con la música, soy un cocinero frustrado. Me gusta, cocino de todo, lo que quieras», asegura el pilotari, que también es buen comedor: «No hay nada que no me guste. El arroz al horno, el arròs en tanda de mi tía Carmen... y el rabo de toro que hace mi madre es excepcional».

Lo dice sonriente, casi relamiéndose. Igual que cuando se ajusta el casco y se sube a una moto. Le apasiona abrir gas, quizás demasiado. «Antes de gripar, las motos de dos tiempos corren más», deslizó hace poco para valorar una de sus victorias en este Individual. Su primera montura fue una Aprilia Chesterfiel de 250, una réplica de la de Max Biaggi. «Ahora esa la tengo para cuando voy a circuito», apunta.

Aunque ya hace tiempo que no va a rodar en tandas libres. Se compró una R1. «Ahora ya voy más tranquilo, porque los años pasan», indica Genovés II, sabedor de que su afirmación no es del todo cierta. «Hay que reconocer que la moto es muy golosa. La cojo para ir a ver la partida de La Llosa de Ranes y enseguida le das gas», reconoce. «La verdad, es mucho más seguro rodar en circuito». Junto a las motos y la música («pero no la de discoteca y todas esas cosas), José Cabanes tiene otra afición y también es un deporte: el boxeo.

Francesc Soro 'Soro III' De Alejandro Magno a cualquier héroe del deporte

Soro III es un apasionado del deporte. «Todo alumno de grado en Educación Física debería tener Eurosport en casa. A mí me gusta todo, hasta el curling», reconoce. Su último descubrimiento ha sido el fútbol femenino: «Lo que te ofrecen bien en televisión, al final te gusta. Vi la final de la Copa de la Reina entre el Atlético y la Real Sociedad y fue un espectáculo».

El fútbol femenino le caló aquella noche y estos días ve todos los partidos del Mundial que puede. «Jennifer Hermoso es la líder indiscutible de la selección, pero en los deportes de equipo uno solo no gana. Me he fijado en Nahikari García, me mola mucho cómo juega esa chica», asegura el pilotari.

Tiempo atrás se aficionó también al balonmano de selecciones nacionales y en voleibol le cautivó por Rafa Pascual. «Soy mucho del Valencia en fútbol, pero sobre todo me gusta el basket. Ahora me cuesta seguirlo, pero me va mucho», reconoce el resto de Massamagrell, que tiene una afición televisiva casi oculta. Sonríe cuando lo desvela: «Me encantan los realities».

La verdad es que Francesc Soro se mueve en varios ámbitos, porque por ejemplo también es un conocedor de la historia de la antigüedad. «Me gusta mucho la etapa de la antigua Grecia y de Roma. Alejandro Magno, los grandes generales romanos...», dice.