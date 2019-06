Una final con buena letra A los dos aspirantes al Individual de raspall les gusta leer: a Marrahí le va la novela negra y a Moltó los libros de autoayuda | El rock motiva a los pilotaris que se miden hoy en Oliva: el de Barxeta se decanta por Marea y el de Villanueva prefiere a Queen MOISÉS RODRÍGUEZ Domingo, 30 junio 2019, 00:04

Marrahí no ha tardado en retar de nuevo a Moltó. Perdió contra el de Barxeta en octubre, lo que no quiso decir que se rindiese. «He introducido cambios en mi juego, ahora soy más técnico», ha indicado a lo largo de la semana. El resto de Villanueva de Castellón se ha reinventado, como dicen los refranes, 'sin prisa pero sin pausa' y 'despacio y con buena letra'. Sobre todo con eso, con palabras escritas sobre el papel. En una era tan tecnológica, la lectura tiene propiedades casi terapéuticas para el campeón de 2014. También para su rival. Ambos trabajan a conciencia en el trinquet o en el gimnasio y se abstraen del entrenamiento al zambullirse en un libro.

Uno es un apasionado de la novela negra y el otro, de las obras de autoayuda y de las fábulas espirituales. «En estos días leo un montón. Me gusta hacerlo en plena naturaleza. Me subo a la terraza de mi casa o me voy a la montaña y me puedo pasar horas ahí», señala Alfonso Moltó. La fórmula le funcionó en 2018, un año difícil después de haber perdido la anterior final del mano a mano. Durante unos meses meditó incluso la retirada. Pero se reconstruyó y llegó en plenitud al duelo contra Marrahí. «Me inspiró mucho 'Jugar con el corazón'. Me lo acabé de leer en la misma mañana de la partida del año pasado», indica el tres veces campeón.

Libros de motivación deportiva y fábulas espirituales. Esa es la literatura preferida de Moltó. Para el Individual que concluye hoy en Oliva, se ha fijado en el protagonista de 'El monje que vendió su Ferrari'. «Me inspira, sobre todo, el control que tiene sobre su mente», indica el pilotari de Moltó. Justo lo que perdió cuando en 2017 perdió la final frente a Ian, en un momento en que el Fris Grec le obsesionaba.

Marrahí quiere estudiar Derecho tras acabar el grado en Criminología

«Al final, he aprendido a afrontar cada partida con compromiso. Muchas veces, la mente es lo que dictamina si vas a fallar o no, si vas a estar a gusto o no sobre el trinquet. En ese momento yo no estaba cómodo en la cancha. El libro habla mucho de todo eso», explica el pilotari de Barxeta.

Moltó sabe que ha de reinventarse. «En la pilota y en la vida es necesario evolucionar, de lo contrario te quedas atascado», indica. Marrahí ha entendido que también necesitaba una nueva versión de él mismo para tener más posibilidades de batir al dominador del Individual. Ha reinventado su juego mientras completaba los estudios de criminología, otra de sus pasiones. «Me gusta mucho leer, sobre todo novela negra. Por ejemplo, no me engancharon nada ni 'Los pilares de la Tierra' ni 'La catedral del mar'. ¡Para describir un arco están dos horas! Al final, cada uno tira por lo que le gusta», comenta.

En su caso, los estudios de criminología. «Casi sin darme cuenta, en la universidad me he leído varios libros de Vicente Garrido, al menos tres. Como me gusta tanto ese tipo de literatura, ya puedo ir haciendo una previsión de lo que va a pasar por lo que he leído en otras obras», desliza. «Soy un tipo tranquilo, de estar en casa leyendo o escuchando música», asegura.

Ha pasado semanas centrado en el Individual y en los estudios. Además de la final, estos días ha ultimado el trabajo de final de grado. «El curso que viene quiero hacer derecho o algún máster», señala. Cuando pasen los dos exámenes, el de hoy sobre las losas y el de la universidad, tiene una pila de premios -libros- esperándole en casa. Cómo no, novelas de policías o de investigación. «Hay un par de John Grisham, que me encanta su forma de escribir. El próximo que cogeré será 'Legítima defensa'», indica.

Por ahora no ha habido un personaje literario que le haya inspirado. Él toma como modelo a otro de carne y hueso, Rafa Nadal. «Me encanta el tenis. Me gusta Djokovic, Federer, Thiem... pero él es mi favorito. Lo vi en directo la plaza de toros de Valencia, y he de repetir antes de que se retire. Quizás vaya el año que viene a un partido del Godó. En aquella eliminatoria de Davis me impresionó Zverev, la constancia de un chaval tan joven. De los tenistas me quedo con la capacidad de aguante que tienen en batallas tan largas», comenta Marrahí.

Al pilotari de Villanueva de Castellón le gusta también la música. «Ya digo que soy de estar en casa tranquilo. Para estas fechas me gusta el blues y el jazz... Suelo escuchar a Ray Charles, James Brown o Bob Marley», señala Marrahí: «No tiene nada que ver con lo que me pongo cuando voy a entrenar. Entonces me decanto por el rock. Queen y Michael Jackson son mis ídolos. También me gusta Camarón. ¡Es que me va la música, en general!».

Su contrincante para el partido de hoy también es consumidor de música. «Si ves mi cuenta de Spotify tengo a Antonio Orozco, James Blunt o Pablo López. Soy de sonidos acústicos», señala Moltó sonriente. «Bueno, otras veces escucho a Marea. Lo pongo cuando voy a entrenar... o a la Gossa Sorda, ¡y entonces me vengo arriba!», reconoce. Lo que no hay duda es que hoy, a partir de las 11.30 horas en Oliva, tanto Moltó como Marrahí lo van a dar todo para escribir otra leyenda del Individual con ellos de protagonistas.