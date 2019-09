Festival benéfico en Pelayo Moltó y Seve se pasarán por un día a la modalidad de escala i corda | La recaudación en taquilla del peculiar enfrentamiento programado para el sábado 21 de septiembre irá destinada a la ONG Adelante África MARI CARMEN MONTES Martes, 10 septiembre 2019, 01:35

El público siempre busca algo diferente, que llame la atención. Por ello, se espera que la tarde del 21 de septiembre el trinquet Pelayo de Valencia se llene hasta la bandera. El motivo, el Festival Fundació José Luis López. Una peculiar partida en la que se unirán dos jugadores de raspall a dos de escala i corda para disputar el enfrentamiento en esta última disciplina de pilota. El campeón del Individual de raspall, Moltó, unirá sus capacidades técnicas y fuerza a las de Félix. En el bando contrario, Seve hará lo propio con Puchol II.

Las normas acordadas para el choque serán las propias de escala i corda, con una diferencia en la forma de poner en marcha el juego. No se ferirá y será el resto de cada equipo el que inicie los quinces. Para ello, tendrán dos formas de hacerlo. Puchol II y Moltó podrán tirarse la pelota al rebot o botársela. La lógica indica que el escaleter de Vinalesa elegirá tirar la pelota al rebot y que el jugador de Barxeta, optará por la segunda opción. Eso sí, Moltó no descarta algún cambio de última hora. «A priori me botaré la pelota y le tiraré por arriba», que es lo que hace habitualmente en sus partidas, «pero también me gustaría probar a tirármela a rebot».

Para el festival benéfico contará con un gran jugador de 'l'alt'. Félix es un pilotari con una técnica y experiencia exquisitas. Será él quien lleve las riendas del equipo. «Yo me tengo que dedicar a ayudar a Félix, dejarle la pelota cómoda y que sea él quien haga el quince», explica el de la Costera. La próxima semana hará un hueco en su agenda para quedar a entrenar en la considerada catedral de la pilota valenciana con su nuevo compañero, ver sensaciones y muy seguramente, buscar estrategias.

Y es que no se enfrentan a una pareja fácil. «Puchol domina muy bien todas las pegadas y aunque Seve está en la misma situación que yo, por no ser nuestro juego habitual, tiene dos buenas manos». La evolución del mitger de Villanueva de Castellón durante los últimos años lo ha hecho consolidarse como número uno en su posición. Tendrán que evitar dejarle la pelota cómoda para que no les haga daño, pero si la alargan mucho, todos conocen el poder que tiene el de Vinalesa al rebot.

Moltó, que en sus inicios como pilotari compaginó la escala i corda y el raspall, está ilusionado con esta cita. «Me parecen una gran idea este tipo de partidas, la gente se anima a ir al trinquet porque les gustan las novedades y a los jugadores nos motiva mucho. Son partidas diferentes y especiales, y además, con carácter solidario». El de Barxeta piensa que «se llenará el trinquet. Tenemos una partida atractiva que no querrá perderse el público de escala i corda ni el de raspall. Será una auténtica fiesta en Pelayo».

Y más allá del marcador con que se cierre el encuentro, lo más importante es el carácter benéfico. De la recaudación que se obtenga en taquilla se descontará el premio para los ganadores de la jornada y el resto irá destinado a la asociación Adelante África. La Organización No Gubernamental, que coopera principalmente en Uganda, trabaja en proyectos de desarrollo con el objetivo principal de ayudar en la educación de los niños más desfavorecidos, así como en proyectos de desarrollo económico buscando la autosuficiencia de los colectivos a los que van destinados. El Festival Fundació José Luis López empezará a las 18.00 horas, después de una partida previa que se determinará próximamente.