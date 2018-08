«Estoy entrenando más que nunca, quiero dar batalla» Genovés II golpea la pilota con su mano derecha. / funpival El resto subraya que le motiva ganar el Trofeu Diputació con Adrián de Museros: «No habíamos tenido la oportunidad de jugar juntos» Genovés II reitera su ilusión y asegura que seguirá mientras no se sienta «un lastre para la pilota» MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 26 agosto 2018, 00:10

Escuchar a José Cabanes 'Genovés II' emociona. Habla un pilotari vocacional, que disfruta cada vez que se arregla las manos y que juega cada tanto sin presión pero con pasión. «Yo tengo mi trabajo, si sigo adelante con todo lo que he pasado, es porque esto es lo que más me gusta», indica. El resto atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años: acaba de proclamarse campeón de Europa con la Selecció y se ha metido en las finales de los trofeos Diputació de València de frontón y Diputació de Castelló de escala i corda. Por sus palabras, no esconde que le ilusiona más el torneo de la modalidad de las tres paredes.

«La verdad es que me motiva mucho porque cuando empecé jugamos algunas partidas en el trinquet, pero no habíamos tenido la oportunidad de disputar un trofeo de frontón juntos», comenta. Habla de Adrián de Museros, uno de los consolidados especialistas en la modalidad de la pelota de 'tec'. Ambos se metieron en la final después de ganar las dos partidas de la fase de grupos, frente a Bueno y Raúl y contra Puchol II y Adrián de Quart. «Fue una partida de poder a poder. Al día siguiente no me podía ni mover de la 'mantà' que nos pegamos», recuerda Genovés II sobre el duelo que supuso la eliminación del actual campeón.

Pero apenas un par de días después, Genovés II se metió en la final del Trofeu Diputació de Castelló junto a Raúl y Carlos. Esto ha llenado su agenda de septiembre con grandes citas. La primera, la de frontón, el día 9 en Almussafes, y la final el torneo de escala i corda en la Plana será el viernes 21 en Vila-real. Y a partir de ahí, viene la gran cita para los escaleters, el Individual.

Genovés II reitera que para él esa cita no supone una presión, sino un reto. «Yo estoy entrenando más que nunca. Con mi edad y con todas las lesiones y operaciones que llevo encima, no puedo prepararme para un torneo», indica. Admite que alzar el título que se le escapó en su momento de plenitud es complicado, y más con la presencia de tres figuras en estado óptimo como son Soro III, Puchol II y Pere Roc II. «¡Es que ellos no llevan los años de vuelo que sí acumulo yo! ¡Ni las lesiones! Pero yo me preparo para darles batalla, y quién sabe», desliza.

Dentro de esa filosofía que ha hecho famosa Simeone del partido a partido, Genovés II no se centra en el Individual que arrancará dentro de aproximadamente un mes, sino en la próxima partida. Ni siquiera en la siguiente oficial, que será la final del Diputació de València de frontón en Almussafes, sino en el primer día en que vuelva a enfundarse los guantes.

Por ello sólo mira hacia el horizonte cuando se le plantea una pregunta de futuro, y lo hace sin mojarse demasiado. No fija un momento para retirarse pero sí reconoce que le gustaría llegar al Mundial de Bélgica en 2020. En las competiciones organizadas por la CIJB goza de un reconocimiento por parte del resto de delegaciones y, más importante para él, se siente a gusto en el combinado que dirige Pasqual Sanchis 'Pigat II': «Hemos formado un grupo en el que hay un muy buen ambiente y por supuesto que me gustaría ir, si en el momento estoy en condiciones».

Se entrena para ello, porque si a algo le tiene miedo Genovés II es a convertirse en un lastre para el deporte al que ama: «Yo siempre he dicho que la pilota la quiero demasiado para ir arrastrándome por los trinquets. Ahora mismo me siento bien, el día que note que ya no estoy para jugar, me iré a mi casa».