Empate entre Francés y De la Vega Seve, en una acción de la partida de ayer en la Llosa de Ranes. / funpival Sergio, Seve y Ricardet ganan con claridad a Montaner, Brisca y Gabi en La Llosa de Ranes y acarician la partida por el título en la Lliga de raspall (30-10) El triunfo por la mínima de Almussafes deja abierta la semifinal para la vuelta (60-50) MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 23 marzo 2019, 23:56

El empate no existe en la pilota, pero con el nuevo formato de las semifinales de la Lliga, a eliminatorias de ida y vuelta, el tanto de ayer en Pedreguer es lo más parecido a firmar tablas. Aquí no hay goles en campo contrario que valgan, así que ganar 60-50, por dos juegos, en escala i corda, no da colchón alguno a De la Vega, Felix y Nacho. Un descuido y abrirán la puerta de la final a Francés, Pere y Tomàs II.

Esa es la lectura positiva para los derrotados en la primera partida de Ida de las semifinales de la Lliga de escala i corda. Después de un gran duelo, pero en el que los alicantinos no ofrecieron su versión óptima, llegarán el próximo domingo a Bellreguard con todas las opciones. Tras el iguales a 30, De la Vega, Félix y Nacho se mostraron más sólidos y regulares para formar un triunfo que no deja de dejar un regusto a empate.

De hecho así definen algunos pilotaris la victoria encajando 50 o más con el nuevo reparto de puntos en la primera fase: triunfo, pero con un botín escaso al lograr sólo un punto más que un rival. A buen seguro, sin embargo, los contendientes de la otra semifinal preferirán ganar aunque sea por la mínima: a las 11.30 se citan en Sueca para la ida Puchol II, Raúl y Bueno con Pere Roc II, Santi y Monrabal II.

En raspall ya está completo el primer asalto de semifinales. Ambas partidas han registrado el mismo tanteo, que sí concede una ventaja significativa a los ganadores: 30-10. En La Llosa de Ranes, Sergio, Seve y Ricardet dominaron ayer con claridad a Montaner, Brisca y Gabi cuando, tras los dos primeros juegos, lograron eludir al mitger de Oliva.