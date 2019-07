Definides les finals de carrer d’El Corte Inglés Faura acollirà de nou les finals d'El Corte Inglés. fpv GALOTXA Miércoles, 10 julio 2019, 10:37

Redacció. Demà dijous, 11 de juliol, per la nit es presentaran les finals que tancaran la 44ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés.

La competició que prenia forma a mitjans de febrer per fi completa la seua trajectòria, ja que oferirà als seguidors de la galotxa les seues finals els dos pròxims caps de setmana. Quasi sis mesos de competició han sigut necesssaris per a conèixer els finalistes de les categories que es disputen al carrer, origen de la modalitat. A les 20:30 hores de demà dijous, i amb l’assistència tant del jugadors finalistes, com de les autoritats corresponents, patrocinador, federació, ajuntaments…, en la Sala d’Àmbit Cultural del centre comercial d’El Corte Inglés del carrer Colon de Valencia es realitzarà la presentació oficial de les finals.

En primera categoria, el dissabte 20 de juliol, es jugaràn el títol en una final inèdita les formacions de Mobles Guillen Faura i Ovocity Marquesat, que deixaren fora en semifinals al Lanzadera Montserrat i l’Ajuntament de Beniparrell. Guanye qui guanye haurà trencat el domini de l’últim campió, Quart de les Valls, vencedor en el 2016-2017-2018. El club de Faura està d’enhorabona, ja que a més c’acollir les finals i jugar la corresponent a primera, també ho farà en juvenils, on el seu equip s’enfrontarà amb Montserrat.

Pel que fa a la divisió de plata, els protagonistes seran el Marquesat B i el Meliana C. Mentre que en tercera ho seran Meliana F i Borbotó A. Ja en quarta A els finalistes seran Borbotó B i el Caixa Popular Foios C, jugant la de quarta B el Marquesat B i el Meliana C. Respecte a la categoria femenina A s’enfrontaran el Cent Duros Borboto i el Caixa Popular Godelleta, jugant Algimia d’Alfara i Meliana la final B.