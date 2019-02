UN CAFÉ EN PELAYO CON... Una cronoescalada para completar la colección José Manuel Casañ«Hemos dado un salto cualitativo en la participación. Somos la mejor carrera 2.1 y estamos por delante de diez World Tour», apunta VOCALISTA DE SEGURIDAD SOCIALCasero aventura que la etapa reina de 2020 será en Alicante«Los valencianos tenemos cosas extraordinarias y también algún defecto, como que muchas veces no nos creemos lo nuestro» MOISÉS RODRÍGUEZ MOISÉS RODRÍGUEZ Domingo, 10 febrero 2019, 23:25

La imagen de Geraint Thomas, último ganador del Tour, tirando del pelotón por las calles de Valencia da empaque a la Volta. Se sabía que el británico no venía a la Comunitat a por la victoria final, sino a continuar con su preparación. Aún así, durante la semana ha expresado su intención de no correr el Giro y de lucir el dorsal 1 en la Grande Boucle y ayer ofreció esa imagen, trabajando en busca de la victoria de Ben Swift. No ha sido Thomas, pero todos los ganadores parciales han sido ciclistas de tronío: Hagen, Trentin, Van Avermaet, Adam Yates y Groenewegen. El director de la competición, Ángel Casero, y su equipo están bien satisfechos.

«Hemos dado un salto cualitativo en la participación. Por tercer año somos los primeros en carreras 2.1 y hasta estamos por delante de diez eventos World Tour. También hemos dado un paso adelante en infraestructuras y demás, por lo que estamos muy satisfechos», indicó Casero, quien también destacó que los ciclistas de nivel que vienen a la Volta lo hacen para pelear por la victoria: «Es importante que ganadores en el Giro, el Tour y la Volta, campeones del mundo, europeos y olímpicos, vengan y lo hagan para ganar. Hacen que esta carrera sea cada vez más grande».

Como las Fallas, la edición 71 ya ha empezado. Por mucho que Casero diga que no. «Vamos a descansar unos días y entonces nos juntaremos el equipo para ver en qué podemos mejorar, que siempre hay cosas», apuntó. Pero no van a empezar de cero. Eso que nadie se lo crea. Ya hay esbozos de los que puede ser la Volta de 2020, donde la gran incógnita es si la carrera mantendrá el formato de cinco etapas o se agregará una para disputar dos en cada provincia de la Comunitat.

«Veremos qué podemos hacer para ir creciendo», señaló Casero, que sí descartó, por el momento, elevar a dos las etapas de la Vuelta CV Féminas de cara al próximo año. También dio pistas sobre las etapas donde teóricamente se decida el maillot amarillo. «Hay una subida que tenemos que ver bien y que puede ser la llegada de la etapa reina. Está pro la zona de Alicante», señaló.

También se mostró partidario de mantener una contrarreloj y ahí, al final de su comparecencia, casi cuando ya se marchaba, Ángel Casero dio una pista. «La crono es un formato espectacular porque además puedes ver a ciclista por ciclista. Pero por equipos también tiene su historia, con esas cabras que acaban de estrenar y formando...», había deslizado el director de la Volta. «Nos gusta ir haciendo de todo y nos queda una cronoescalada. Ahí lo dejo», deslizó sonriente.

Y aquí acabó la 70ª edición de la Volta, pensando ya en la siguiente. Este año, el tiempo ha acompañado. «Destaco el tiempo. Todos los equipos venimos a la Comunitat a hacer una parte de la pretemporada. En febrero, un clima así sólo lo encuentras si te vas a Dubai o a Omán», indicó el ganador de la carrera, Ion Izagirre. «Después de tres años con problemas meteorológicos, ha sido una semana perfecta. Todos nos movemos al son que marca en el Tour y, en ese sentido, si nos hubiéramos ido a una semana antes, esto habría sido un vendaval», comentó Ángel Casero.

La Volta parece haber dejado satisfechos a todos, incluso al rey destronado, Alejandro Valverde. «El año pasado se ganó y este no nos llevamos mal botín. Segundo, en un podio de lujo como este, es un buen resultado. Ha sido una carrera muy bonita, muy disputada y con un ganador como Ion, buen amigo y compañero de la selección en el Mundial», indicó el murciano.

valencia. José Manuel Casañ queda maravillado cuando entra en el trinquet de Pelayo. «Vine hace muchísimo tiempo con mi padre. Me alegra que lo hayan renovado, me parece un sitio muy agradable. Cuando me preguntan por qué me he quedado en Valencia, siempre digo que la alegría y la luz que desprenden esta ciudad no la tienen ni Madrid ni Miami. A esta instalación le pasa lo mismo», asegura: «Que exista esto en medio de los edificios, en el centro, me parece una locura, un soplo de aire fresco. Cuando me reúno con gente de fuera, los llevo al Palmar, a dar un paseo en barca y comer una paella. Se vuelven locos. Ahora ya tengo otro lugar, esto es igual de auténtico».

El vocalista de Seguridad Social tuvo contacto con la pilota de niño. «Recuerdo ver en la calle en mi pueblo, en Benetússer, partidas de raspall o llargues en fiestas. Leí el reportaje de Chimo Bayo, y de nano también jugaba con mis amigos a frontón a mano en cualquier pared», destaca. Pero ahí se quedó. «El tenis y, sobre todo, el fútbol influyó mucho. En el colegio nadie hablaba de pilota», afirma: «Es curioso, porque las Fallas sí mantienen una tradición folclórica importante que también se debió mantener con la pilota. Antes había más trinquets, incluso en Valencia, pero cuando los políticos vieron el urbanismo... La especulación urbanística también provocó que los niños no puedan ya jugar en la calle».

A todo este caldo de cultivo hay que añadirle un factor que José Manuel Casañ no quiere calificar como 'auto odio'. «Esa palabra me parece muy fuerte. Los valencianos tenemos cosas extraordinarias como la alegría, la camaradería o los brazos abiertos al que viene, pero también algún defectillo, no podíamos ser perfectos. No nos creemos lo que tenemos, como que lo que hay fuera es mejor. Eso incluye a los pilotaris, a los artistas y a los que hacen fallas. A veces tienes que buscarte los garbanzos fuera», lamenta.

«Tenemos una tierra rica y podemos vivir de ella y una ciudad que lo tiene todo sin el agobio de los atascos de Madrid o Barcelona. El clima acompaña mucho y está la luz que descubrieron los pilotos valencianos como Sorolla», señala Casañ, que vincula las Fallas al buen tiempo: «Yo uso las mascletaes para elaborar mis repertorios porque percibo semejanzas con un concierto de rock: hay que empezar un poco fuerte y luego está la transición antes de la traca final», señala.

¿Se puede aplicar esto también a la pilota? La respuesta de Casañ es sí. Y aprovecha para cargar de nuevo contra los políticos. «A la pilota le ha pasado como a los grupos valencianos, que han pasado un poco por encima de nosotros. Te pedían favores para actos benéficos, pero cuando había dinero las ayudas iban para grupos de tu estatura de fuera. También te digo que si dependes de los políticos, estás muerto. Si puedes no depender de ellos mejor, y eso lo aplico a los artistas y a los deportes», asegura.

Todas estas vivencias, su trayectoria, ha intentado plasmarlas en 'La encrucijada', la obra conjunta con el historietista Paco Roca que incluye un libro y un disco. «Fueron cuatro años de trabajo que marcan el inicio de una amistad. Somos dos valencianos y aspectos muy nuestros como la huerta están muy presentes en la obra». Pregunta: ¿No aparece nada de pilota? «No, y tendré que ponerme las pilas».

«Ya te digo que esto es mágico, en medio de la ciudad», señala en referencia a Pelayo: «Aún estamos a tiempo de hacer un vídeo clip. Algo muy tradicional, mientras están jugando y, por supuesto, en valenciano», comenta Casañ: «Yo he compuesto bastante en valenciano, aunque ya digo que he tenido que salir fuera y mucha parte de mi mercado está en el resto de España y Latinoamérica, por eso principalmente canto en castellano».

Sobre si la pilota podría ser exportable como su rock, lanza un órdago a la sociedad valenciana. «Tendría que ser algo muy unificado y aliarnos con los vascos u otra gente. Necesitaría mucho apoyo porque actualmente el fútbol se lo come todo. No lo sé, podría ser, pero lo primero que tenemos que hacer los valencianos es ser conscientes de que existe y apoyarla antes desde aquí».

José Manuel Casañ percibe brotes verdes. «El otro día vino mi hija con un guante y dedales. Ahora parece que los colegios vuelven a ver la pilota como parte de nuestra cultura. Eso en nuestra época era impensable. Sacábamos el balón y ya está», comenta: «Fue una evolución en los 70 y los 80. Se perdió en la ciudad y se mantuvo en los pueblos». Se marcha de Pelayo mientras suena su 'Quiero tener tu presencia'.