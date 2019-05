Los campeones afilan los cuchillos Puchol II celebra su victoria en el pasado Individual. / juanjo monzó El de Barxeta ha jugado las últimas cuatro finales del Individual de raspall y ha ganado tres mientras que el de Vinalesa ha disputado tres y vencido en dos de escala i corda Moltó y Puchol II ultiman la preparación para retener el título más relevante JOSÉ A. MONTEAGUDO VALENCIA. Martes, 14 mayo 2019, 00:32

Los campeonatos individuales ya tienen nombres, fechas y lugares. En breve comenzará la pugna por ser los números uno de la pilota profesional, corona que ahora ostentan Puchol II y Moltó. Hasta que nadie demuestre lo contrario serán los rivales a batir porque desde la consecución del título han ejercido como verdaderos referentes de sus modalidades. Son los favoritos, aunque no los únicos.

Ambos expresan sin reparo que la del mano a mano es la cita que más les motiva. «Es el campeonato por excelencia y el gran objetivo de la temporada. Aunque no por ello olvido que el nombre de un jugador se hace durante todo el año. Los puristas y los aficionados te exigen que respondas en el resto de competiciones y estoy de acuerdo», comenta Puchol II. «El Individual es mi campeonato, el que más me gusta y el que preparo con más ilusión. Estás solo en la cancha, padeces solo y ganas solo», añade Moltó.

A los dos les seduce e inquieta que la competición recupere el espacio de antaño. «Es la primera vez que juego el mano a mano en estas fechas pero creo que para los pilotaris es mejor. Si bien es cierto que en verano disputamos más partidas de fiestas y menos en el trinquet, resulta complicado entrenar por las altas temperaturas», dice Puchol II. «Tengo ganas de comprobar cómo me puedo desenvolver en una época distinta, aunque yo prefiero jugar con el calor», dice Moltó.

Desde hace tiempo ya se están entrenando teniendo en cuenta esta particularidad. «La preparación ha sido un tanto extraña. Ahora quiero ganar fondo porque jugar con temperaturas tan altas desgastará mucho. En semana y media ya disminuiré la carga y haré más activación. Además, esta semana ya empiezo a entrenar mano a mano en el trinquet. Desde ya insistiré más en la parte técnica», explica Moltó.

Puchol II también tiene estudiados los plazos al milímetro: «Como hay poco tiempo entre la Lliga y el Individual, el entrenamiento requiere más volumen en menos tiempo. No estoy al 100% pero estoy contento porque los resultados de las partidas están siendo muy buenos. La idea es llegar en plenitud al campeonato. Pronto reduciremos la carga para estar más ágil y mejor. Ahora he dado un paso atrás en mi momento de forma para poder dar dos hacia adelante en el Individual»..

En cuanto a los rivales por el título, Puchol II señala a Soro III y Pere Roc II y Moltó, a Marrahí e Ian. Pero los dos coinciden en que el abanico de posibles es más amplío este año y que puede haber sorpresas. El resto de Vinalesa ha evitado en su cuadro a los otros dos grandes aspirantes. «Pero si la lógica se impone tengo a Marc, a Genovés II o Santi y probablemente a De la Vega. No es un recorrido fácil, pero es que tiene que ser así», comenta.

Moltó ni se plantea las posibles combinaciones. «Para ser campeón debes ganar a todos. Cuando estaba Waldo y yo empezaba a sonar como alternativa la gente me decía que tenía ganas de verme jugar contra él. Yo contestaba que ojalá me tocase en la primera partida. Mi reflexión es que si me enfrento al campeón y soy capaz de ganar tengo muchas posibilidades de serlo».