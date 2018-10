El campeón descarrila «He hecho el dau como quería y la suerte me ha acompañado un poco», señala el alicantino tras doblegar al cinco veces ganador del torneo Francés sorprende a Soro III en el Individual (60-45) MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 11 octubre 2018, 01:15

Francés agacha la cabeza y se encamina hacia el vestuario. Ni un gesto de euforia, ni siquiera alza el brazo. Se toma el final de la partida como una rutina. Como si fuera una más. Pero acaba de ganar al máximo favorito del Individual de escala i corda. A Soro III, cinco veces campeón y que ha estado presente en la final de los últimos ocho años. A un escaleter que ha marcado la época posterior a Álvaro en el mano a mano. «Estoy un poco sorprendido, la verdad es que no me lo esperaba. En dos juegos me ha acompañado un poco la suerte y después he hecho el dau como quería», afirmó el de Petrer.

Desde hace un tiempo, se ha catalogado a Francés como el sucesor de Miguel. De un pilotari sobrio, que sin estridencias cometía muy pocos fallos. De los que saben jugar el mano a mano. «He aprendido mucho de él», ha admitido en más de una ocasión Francés. Ayer se convirtió en una especie de versión 2.0 de aquel escaleter recién retirado tras ganar dos veces la Lliga y una el Individual. «Ha salido una buena partida, creo que de las mejores que he hecho. Nuestra debilidad puede ser la izquierda y es lo que he buscado», comentó. «Ximo (Oltra, el feridor) ha apretado un montón y he tenido la suerte de que han caído un par de pelotas de arriba. He podido hacer dos juegos al resto», apuntó.

Ahí estuvo la clave de la partida de Guadassuar. En que Soro III no pudo sumar desde esa parte del trinquet. Con 30-25 tuvo lugar el juego que decantó la partida. Francés fue capaz de romper el dau de Soro III y a partir de entonces el escaleter de Massamagrell no estuvo al nivel que acostumbra en sus jornadas estelares del mano a mamo.

Pese a su gran victoria, Francés quiere mantener los pies en el suelo. Viene de la previa -no disputó el Individual de 2017-, donde tumbó a Guillermo. Tras derrotar al campeón, partirá como favorito en el duelo de cuartos contra Pere ((martes en Massamagrell). Pero él huye de euforias. Está en el bautizado como grupo de la muerte y este dato condimenta su discurso.

«La expectativa es la próxima partida. No hay nada hecho, para ganar el campeonato queda mucho que hacer y contra rivales muy fuertes. Continúan estando Puchol II, Genovés II o Pere Roc II, contrincantes que son superiores a mí. Sólo nos queda seguir trabajando», sentenció Francés.

La siguiente partida del Individual de escala i corda enfrentará mañana en Vilamarxant a los mitgers Bueno y Salva: de ahí saldrá el contrincante de Nacho en cuartos. El fin de semana debutarán los tres máximos favoritos que quedan vivos en el Individual de escala i corda: Pere Roc II se medirá a Pablo de Sella en Pedreguer el sábado; en Dénia el domingo, Puchol II ante Monrabal y Genovés II frente a Ferrer. Además, por la tarde, Giner y De la Vega se medirán en Bellreguard. Durante la siguiente semana, se dilucidarán los cuartos de final entre los trinquets de Massamagrell, Vila-real y Sueca: en semifinales habrá por lo menos un mitger.