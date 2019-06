Dos caminos en una década heroica Genovés II ha sido un ejemplo de superación y Soro III ha dominado el Individual | El escaleter de la Costera se ha ganado al público con su carisma y técnica mientras entraba seis veces en el quirófano: «Estoy disfrutando, llevo dos años sin lesiones» MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 21 junio 2019, 01:18

«Para mí es un referente. Crecí viéndolo jugar, aunque iba con su rival». Soro III fue uno más de esos niños que se hicieron pilotaris porque vibraron de alguna batalla por el Individual. Se fijó en las gestas del caníbal de Faura, pero también en ese jugador técnico y carismático ya en su juventud al que se le atragantó el mano a mano. Ese escaleter, el hijo del mito, disputó su última partida por Fris Grec en 2009. Un año después empezó la hegemonía de Quico. Tras una década, ambos se citan mañana en Pelayo (18 horas), por ese trofeo cruel y que parece tener vida propia. Dos deportistas ejemplares transformados en héroes durante una década. Vidas paralelas y distintas que concluyen sobre las losas de la catedral.

En los últimos diez años, Francesc Soro Juan 'Soro III' habrá disputado nueve finales del Individual de escala i corda. A falta de la de mañana, habrá ganado cinco y perdido tres. Ha marcado una época en la pilota profesional en el mismo ámbito que su inspiración, Álvaro. Mientras tanto, Genovés II ha ganado más admiración que títulos, aunque no por ello hay que interpretar que su palmarés sea escaso.

Tres años seguidos campeón de Lliga, uno con doblete en Copa -torneo del que atesora dos entorchados- constituyen una sala de trofeos al alcance de pocos. Eso sin olvidar los campeonatos cortos y las cinco finales del Individual que perdió contra Álvaro. Eso y ese intangible que él resume a la perfección en una frase: «Todo el cariño que he recibido por parte del público vale más que cualquier trofeo».

Ambos pilotaris encarnan los valores del deporte. Soro III la ambición y la capacidad para reconstruirse psicológicamente, como cuando en 2017 perdió ante Puchol II o tras la prematura derrota de 2018 contra el joven Francés. Pero es que lo de Genovés II da para escribir una historia heroica, en verso o en prosa. Sería un cuento épico, de grandes gestas y mucho sufrimiento. De un jugador ejemplar que ha compaginado los casi cotidianos pasos por el quirófano con recitales en los trinquets de toda la Comunitat.

Conoció la mesa de operaciones en la niñez. «Con tres años me rompí el codo, que ya quedó deformado», señala. Esa articulación, la derecha, se la rompió en 2011, lesión que le obligó a visitar dos veces el quirófano en menos de 12 meses. Para entonces ya estaba operado de pubis. Cuando recuperó el codo, fue su hombro el que necesitó del bisturí. Y cuando parecía que el calvario con las lesiones había pasado, un maldito resbalón en Onda acabó con el peroné partido y otro paso por boxes.

«El año siguiente me operaron para quitarme los hierros y en 2017, de la cadera. Me lesioné por apretar para volver», recuerda. Para entonces, el médico ya le había dicho a Genovés II que no podría volver a jugar a pilota. «Pero esto me gusta más que comer», apunta. Ahora está, posiblemente, en su mejor momento. En plena madurez, crucen los dedos porque lleva tiempo esquivando el quirófano. «Dos años ya sin lesiones. Estoy disfrutando. Para mí volver a una final del Individual tras una década y con todo lo que he pasado es la mejor victoria», apunta un enamorado de la vaqueta que juega con la ilusión de un niño: «El día que pierda eso, me retiraré».