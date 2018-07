PILOTA Brisca fija en el Individual su próximo reto tras la victoria en la Copa «Empezaré a prepararlo y lo jugaré sólo si veo que puedo llegar lejos», afirma el mitger, que admite que deberá mejorar el rebote y el saque MOISÉS RODRÍGUEZ Viernes, 13 julio 2018, 00:45

valencia. La partida del miércoles no fue una más para Sergi Garcia 'Brisca'. Ni para él, ni para el público habitual del raspall. El mitger se ha sometido en los últimos meses a un proceso de metamorfosis que ha convertido un pilotari notable en la referencia en su demarcación. Ya antes de que alzase la Copa, tenía estatus de figura. Ahora, más.

De Brisca se esperan grandes cosas. Él mismo quiere dar un plus. «Me siento en un gran momento. Mucho mejor físicamente. He perdido ocho kilos y eso ayuda», afirma. Campeón de Lliga con Moltó, la victoria frente al de Barxeta en la Copa tiene más significado: ha ganado siendo el líder del equipo. «Mario hizo una gran partida, y cuando noté que me podían fallar las fuerzas, asumió mucho juego», matiza.

Brisca ahora quiere asumir nuevos retos. Como el Individual, un torneo que parece coto privado de los restos. «Voy a prepararlo, pero sólo lo disputaré si me veo con posibilidades de llegar lejos», precisa el de Oliva. «Me gustaría ganarlo algún día. Son pocos los mitgers que lo han conseguido, pero quiero intentarlo», asegura. En raspall, debe seguir los pasos de Coeter II, mientras que en escala i corda el único que lo ha logrado ha sido Grau: «Tengo que mejorar aspectos técnicos, sobre todo en el rebote y en el saque».

Sergi Garcia 'Brisca'

De momento, el Trofeu Bollo ha programado una revancha entre Brisca y Moltó, de nuevo en Castelló de Rugat, para el miércoles: Moltó volverá a jugar con Néstor y Brisca lo hará con Pablo. Será la segunda semifinal y la primera tendrá lugar mañana en La Llosa de Ranes. La final, el miércoles 25 en Castelló. En escala i corda, el 19, 21 y 28 de julio se disputará el Trofeu Ciutat de Torrent con la presencia de las principales figuras.