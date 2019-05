PILOTA A L'ESCOLA EN XERACO I MASSALFASSAR PROGRAMA Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

REDACCIÓ. EL PROGRAMA PILOTA A L'ESCOLA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, QUE ORGANITZA LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA TE ESTA SETMANA UNA DOBLE JORNADA EN EL QUE A TROBADES FINALS ES REFEREIX. A BANDA CONTINUEN, DE MANERA PARAL.LELA LES SESSIONS ALS CENTRES. XERACO VA ACOLLIR AHIR UNA DE LES MULTITUDINÀRIES TROBADES EN LA SEUA VESSANT DE PRIMÀRIA. EL POLIESPORTIU MUNICIPAL ES VA OMPLIR AMB VORA 470 ALUMNES, ARRIBATS DE 14 CENTRES EDUCATIUS, EN ESTE CAS ELS DE: LOS NARANJOS (GANDIA), SAN JOSÉ (TAVERNES), SANT ANTONI DE PÀDUA (XERESA), LÓPEZ MARCO (SOLLANA), CAROLINA SALA (PEGO), SANT MIQUEL (TAVERNES), CERVANTES (ALGEMESÍ), BOTÀNIC CAVANILLES (GANDIA), MONTDÚVER (GANDIA), RIU VERNISSA (LLOCNOU), ALCOCERA (POLINYÀ), JOAN MARTORELL (GANDIA), JOAN MARTORELL (XERACO), MARIOLA BENICADELL (ALFAFARA).

ELS XIQUETS GAUDIREN DE PARTIDES AMISTOSES, ATRACCIONS UNFLABLES I TALLERS RELACIONATS A LA PILOTA. LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO CONTINUA AMB EL SEU IMPORTANT RECOLZAMENT TANT EN ESTES TROBADES DE PRIMÀRIA COM EN LES DE SECUNDÀRIA, QUE PRECISAMENT CELEBREN LA SEUA FASE FINAL HUI, DIA 8 DE MAIG AL POLIESPORTIU DE MASSALFASSAR, ON MÉS DE 100 ESCOLARS LLUITARAN PER SER EL MILLOR INSTITUT DINS DE LA VESSANT DE SECUNDÀRIA DEL PROGRAMA PILOTA A L'ESCOLA.