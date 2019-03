«La pilota y la horchata lo tienen difícil en este mundo tan globalizado» Toni Peinado y Daniel TortajadaHORCHATEROS«Queremos aportar algo para dar a conocer un deporte que es tan valenciano. Si no se logra que lo practiquen los niños, desaparecerá» «Son productos artesanales, muy nuestros, y que en ocasiones han sido poco promocionados por las instituciones» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 11 marzo 2019, 00:24

valencia. Daniel Tortajada y Toni Peinado parecen defender la pilota. «Es necesario estar al día, pero resulta complicado innovar cuando tratas con algo tan tradicional como lo nuestro», comenta Toni. Y no, no se refieren a la vaqueta, sino a una bebida tan valenciana como el deporte autóctono: la horchata. «Si lo hablas con la gente de Alboraya, la usan desde hace más de 100 años para los cólicos. A mi padre venían pediatras de La Fe a comprársela para sacar adelante a niños que tenían intolerancia a la leche», apunta Daniel. Son cuñados y regentan Horchatería Daniel, una de las empresas santo y seña de la bebida tan valenciana como artesanal. En los últimos meses, han estrechado sus lazos con el trinquet merced a un patrocinio del pilotari Víctor Bueno.

«Yo conocía más el raspall. Soy de Riola y de pequeño he jugado», señala Toni. «La verdad es que yo no he tenido demasiado contacto, aunque en Alboraya siempre ha habido afición. De hecho, la localidad fue candidata a albergar la Ciutat de la Pilota», indica Daniel. «Tu padre siempre donaba horchata para repartirla en las partidas de fiestas», apunta Toni. «Lo que sí es cierto es que yo tenía otro concepto del trinquet, lo de las apuestas y todo eso... Pero desde que trabajamos con Víctor hemos descubierto que nada de nada, que son atletas y se entrenan como tales», recalca Daniel.

¿QUIÉNES SON TONI PEINADO Y DANIEL TORTAJADA? Horchatería Daniel 70 aniversario Empieza a elaborar horchata en 1949. Avenida de la Horchata La inicia su edificio en Alboraya en 1979. Denominación de origen Para la horchata, se pide en 1986. Vínculos con la pilota Riola Toni Peinado jugó a raspall en su localidad natal. Fiestas de Alboraya Repartían horchata en partidas especiales. Víctor Bueno Desde hace unos meses patrocinan al de Meliana.

«Víctor está ahí preparándose, dedicándose a la pilota, apostando por eso, y hemos decidido apoyarle porque vemos que hay sinergias entre este deporte y la horchata», sostiene Toni: «Son productos auténticamente valencianos, muy enraizados como algo nuestro. A la pilota le está costando un poco tener visibilidad y hemos querido aportar nuestro grano de arena para dar a conocer un deporte que es 100% valenciano. Sabemos lo difícil que es tener un producto tan de aquí. Si no se consigue que los niños lo practiquen, acabará desapareciendo», diagnostica Toni Peinado.

Con intensidades distintas, uno y otro reclaman más cariño para la pilota... y para la horchata. «Las administraciones públicas casi siempre han dado más cariño a otros productos que también se generan fuera de la Comunitat. El vino, por ejemplo, ha tenido más apoyo y nosotros, muy poco. La horchata es una cosa nuestra, única, que sólo es de Valencia. Debería tener más relevancia», reivindica Toni. «Ahora que está tan en auge la leche vegetal, la horchata es una leche vegetal. Y mejor que la de soja, que siempre hay gente a la que genera problemas», indica Daniel, que añade: «A veces vienen deportistas del gimnasio de enfrente a tomarse un litro entero por sus propiedades recuperadoras. Ballesteros lo hacía siempre que jugaba un partido con el Levante».

Horchatería Daniel también ha tenido desde siempre a su «embajador». Así califican a Ferran Giner, el exjugador del Valencia y actual presidente de su Asociación de Futbolistas. «El ascenso se celebró con una paella en la horchatería. Y cuando estaba en activo, si tenían algo que celebrar, encargaban horchata y fartons», relata Toni. Por las instalaciones han pasado Gerard, Silva, Soldado, Dani Pedrosa, artistas y toreros... «Pizzi firmó su finiquito en el establecimiento de Colón. Aún tuvo arrojo para fotografiarse con todo el mundo», señala Daniel.

La realidad es que la horchata sí cuenta con una notable aceptación por parte del público. Quizás lo mismo le empiece a suceder a la pilota, aunque se enfrentan a un grave problema en la actual sociedad. «Tanto la pilota como la horchata lo tienen difícil en un mundo tan globalizado como este. En uno y otro producto, la tradición es un concepto que les da mucha fuerza», comenta Toni Peinado: «La vaqueta es tan nuestra que cuesta un poco entenderla fuera de la Comunitat. A la horchata a veces le ha pasado un poco lo mismo. Y en ocasiones han sido poco promocionados por parte de las instituciones».

Ambas, pilota y horchata, se encuentran con el problema, por tanto, de la exclusividad. «Nosotros hacemos un producto totalmente artesanal. Sabemos que existe el problema de la caducidad, de tres o cuatro días. ¿La que venden en botellas como fresca? Sí, fresca porque está en la nevera», bromea Toni. Él y Daniel tienen el reclamo de que para disfrutar del auténtico producto valenciano hay que acudir a Alboraya -o, desde hace pocos años, al centro de Valencia-, y algo así sucede con la pilota, única en la Comunitat. «Ahora por lo menos están haciendo partidas en À Punt. Nosotros vamos a seguir promocionando lo nuestro, la horchata y la pilota», proclama Daniel Tortajada.