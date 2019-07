Dos números uno a todo trapo Soro III y Moltó, en el barco nada más zarpar de Dénia ayer rumbo a Ibiza. / funpival Los campeones disfrutan de una jornada de convivencia junto al resto de compañeros de escala i corda y raspall en la isla de Ibiza Tras conquistar el Individual, Moltó y Soro III seguirán la preparación para la Copa MARI CARMEN MONTES IBIZA. Martes, 2 julio 2019, 00:58

Se plantea un verano atípico para los campeones del Individual Bankia de raspall y de escala i corda. Moltó y Soro III son de nuevo los dominadores del mano a mano de las modalidades profesionales de pilota valenciana. El segundo consiguió su cuarto título hace apenas dos días en Oliva y el de Massamagrell lo hizo el 22 de junio en una partida de Pelayo que ya ha pasado a la historia.

Ambos estaban acostumbrados a dedicar el período estival a preparar a conciencia la competición que los está consagrando como grandes pilotaris en la historia del deporte autóctono. Ahora, con el adelantamiento del campeonato al mes de junio, les espera un verano diferente, pero ninguno dejará de lado los entrenamientos y ya tienen en mente la Copa Diputación. Este será el siguiente campeonato oficial de la temporada, y que tendrá lugar a partir de finales de agosto

«Estos días entrenaré más a mi aire. Canari, mi entrenador, me dijo que esta semana podía hacer entrenamiento libre y ya la próxima empezaré a preparar la Copa y los trofeos de verano», explica el pilotari de Barxeta. El ejercicio físico supone para Alfonso Moltó una verdadera pasión, hasta el punto de tener que decirle basta. «Es cierto que tengo ganas de hacer una salida con la bici con mis amigos. Si son tres horas, tres, si son cuatro, cuatro, sin las restricciones que conlleva tener que disputar un Individual», comenta el resto de Barxeta.

Moltó no dejará de lado la bicicleta, que le permite preparar el fondo físico y desconectar al mismo tiempo. Tampoco se olvidará de ella Soro III: «Por mis estudios no he podido salir con la bici este último año. La tenía un poco apartada pero la voy a llevar ya a que la engrasen y pongan a punto. Aprovecharé el verano para salir con ella, que es una actividad que me gusta mucho».

Necesitan ambos bajar el ritmo después de una competición tan intensa como el Individual. «Al mano a mano le pongo mucha pasión porque es un campeonato que me gusta mucho y me exige mucho a nivel físico y mental. Ahora necesito actividades que me relajan y permiten seguir entrenando, pero con más calma», indica Moltó.

Alfonso y Quico celebraron sus victorias con los suyos, de forma íntima. «Me fui de comida y después estuve en la piscina. Fue una celebración light, pero como a mí me gusta, con mi familia y mis amigos», comentó Moltó. Soro III celebró su sexta conquista de manera muy similar: «Con la familia y amigos muy cercanos en el chalé del tío Batiste». Él sufre en la escala junto a su padre Enrique cada vez que el seis veces campeón salta a la cancha a demostrar lo que sabe hacer.

Los dos campeones disfrutaron ayer de una jornada de convivencia organizada por la Fundació y Baleària, uno de los patrocinadores de la entidad que gestiona la pilota profesional. Ibiza fue elegida como destino para que los jugadores de las dos modalidades pudieran disfrutar de un día diferente y de desconexión. «Se agradece pasar un día de descanso para hacer un poco las paces y tener momentos para poder hablar con jugadores con los que durante el año estás un poco más distante por la competición», comentó Soro III. De la misma manera, Moltó valoró positivamente la jornada: «Permite convertir la pilota en un deporte más serio y profesional porque posibilitan hacer piña. Dentro del trinquet somos rivales pero fuera somos amigos».