«Vuelvo porque sé que soy rápido y tengo la ocasión de pasarlo bien» Nico Terol, ayer en la rueda de prensa previa al inicio del campeonato de MotoE. / ángel nieto team Nico Terol, piloto valenciano del Ángel Nieto Team en el Mundial de MotoE: «¿Sustituir las motos eléctricas a las actuales? Puede que un día, igual dentro de 30 años. Mira cómo aceleran, cuando les quiten 100 kilos...» MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 6 julio 2019, 00:48

Nico Terol nunca se bajó de la moto. Después de ser el último campeón del mundo de 125 y, hasta ahora, el último valenciano, el alcoyano dejó la competición tras un paso discreto por Moto2. Lleva un tiempo activándose, disfrutando en su tarea de formar a los valores de la academia del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'. El alcireño le ha reclutado para volver a las carreras en el nuevo campeonato de motos eléctricas, que arranca este fin de semana en el GP de Alemania. En la sesión de libres de ayer, dominada por Mike Di Meglio con el valenciano Héctor Garzó tercero, Nico Terol fue noveno.

-Le veo ilusionado y relajado, mejor que cuando corría en 125...

-La experiencia hace mucho, pasar buenos momentos y luego no tenerlos te hacen disfrutarlos. Aportar al equipo mi experiencia en el junior team me ha dado fuerza y tener otra oportunidad para mi es increíble, y más en un campeonato tan fuerte como el de MotoE. Me da la ocasión de demostrar quién es Nico Terol, pero sin ninguna presión porque lo que tengo ya nadie me lo va a quitar y lo que venga, bueno es.

«He ganado a todos los pilotos de la parrilla de MotoE, pero también llevo tres años y medio parado» «Veo muy fuerte al valenciano Garzó. Ha sentido que es su momento y estará ahí»

-¿Quién es ahora Nico Terol?

-Un chaval que sale en bici por la montaña... un tío normal que disfruta haciendo lo que más le gusta. Soy campeón del mundo, tengo 40 podios y 16 victoria, un palmarés que me da fuerza. He ganado a todos los de la parrilla y puedo ser rápido, pero también sé que llevo tres años y medio parado y que la gente viene muy fuerte.

-Que se haya retrasado el inicio del campeonato por el incendio en Jerez, ¿le ha venido hasta bien?

-Entrenar con los niños me ha dado un puntito y también me ha ayudado competir en las 24 horas de Le Mans, aunque no sea una carrera de tú a tú. Me he visto rápido y me ha venido bien. Mis rivales compaginan dos campeonatos, yo estoy aportando de otra forma, pero al final el plus te lo da la competición.

-¿Qué podemos esperar en carreras tan cortas y motos tan pesadas?

-No lo sabemos. Serán cortas, hay que tener cabeza y emplear tus armas para adelantar de la mejor forma. Serán al esprint, no tanto como las de Moto3, pero de estar muy concentrado desde el inicio.

-Hablaba antes de ilusión... Imagino que correr de nuevo en Valencia también le motivará.

-¡Mola, mola! Te sientes arropado. Cuando llego a Valencia me quito la presión, digo '¡ya estoy en casa!'. Y eso que es un circuito que de pequeño no me gustaba mucho.

-¿Por qué?

-En 125 me costaba, no era de los que mejor se me daban. Hasta que gané en Moto2.

-También ganó en Cheste un Mundial de 125...

-Sí, sí, también tengo muy buenos recuerdos de aquel día.

-¿Qué espera de este nuevo campeonato de motos eléctricas?

-Quiero hacerlo bien, eso está claro. No voy a decir resultados y que la presión la tengan los demás. Veo muy fuerte al valenciano Garzó, que no para y ha sentido que este es su momento. Va a estar ahí.

-Ha insistido en que no tiene presión. ¿Por qué vuelve?

-Porque sé que soy rápido y tengo la oportunidad de pasarlo bien.

-¿Se lo toma como un proyecto a un año o se ve más tiempo?

-No pienso en nada más que en sacar el máximo provecho del Nico de ahora, que es más maduro. Luego ya sabes cómo cambia todo. Lo bueno es que puedo combinarlo con mi trabajo con el junior, que es mi futuro.

-Se le ve cada vez más cómodo en esa faceta...

-Me encantan los nanos porque he conectado muy bien con ellos y juego con la psicología cuando están de bajón. A mí me gustaría hacerlo bien en MotoE por ellos.

-¿Le dicen algo?

-Que vaya a tope. Como me ven entrenando fuerte confían mucho en mis posibilidades.

-¿Cree que las motos eléctricas podrán sustituir a las actuales?

-Puede que algún día sí, igual dentro de 30 años. Como se pasó de los dos tiempos a los cuatro tiempos. Mira cómo aceleran estas motos, cuando les quiten 100 kilos...