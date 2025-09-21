Van der Linde y Weert se coronan en la Sprint Cup del GT World Challenge en Cheste

Cheste fue la última parada de la Sprint Cup del GT World Challenge Europe powered by AWS. Los pilotos belgas Kevin Van der Linde ... y Charles Weert (BMW), que llegaban líderes de la clasificación, no fallaron en la segunda carrera en el Circuit Ricardo Tormo, alzándose con el triunfo y el título.

El GT World Challenge Europe disputó su última prueba Sprint de la temporada en Cheste, con 40 coches en pista. Van der Linde y Weert se impusieron a Luca Engstler y Jordan Pepper (Lamborghini) y a Benji Goethe y Marvin Kirchhöfer (McLaren).

Tras lograr la victoria en la primera carrera, la pareja formada por Engstler y Pepper fue la más rápida en la clasificación y arrancó la prueba desde la posición de privilegio. Pepper, que fue el encargado de tomar la salida, mantuvo el liderato durante las primeras vueltas, hasta que Van der Linde, que partía cuarto, le dio caza. Ambos protagonizaron una intensa batalla por la primera posición, que acabó con Van der Linde por delante.

A partir de ese momento, el equipo WRT ejecutó su estrategia a la perfección manteniendo la primera posición hasta el final de la prueba. Con esta victoria, Van der Linde y Weerts se han proclamado campeones de la Sprint Cup. A lo largo de todo el fin de semana, cerca de 22.000 aficionados se acercaron al Circuit para disfrutar del GT World Challenge y el Roow.