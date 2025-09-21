Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Las tormentas descargan ya en Valencia y Castellón: estas son las localidades donde más llueve este domingo
Kevin Van der Linde y Charles Weert, sobre el BMW campeón de la Sprint Cup. DAVID GONZÁLEZ

Van der Linde y Weert se coronan en la Sprint Cup del GT World Challenge en Cheste

Los pilotos belgas, que llegaban líderes de la clasificación, no fallan en la segunda carrera en el Circuit Ricardo Tormo, alzándose con el triunfo y el título

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:18

Cheste fue la última parada de la Sprint Cup del GT World Challenge Europe powered by AWS. Los pilotos belgas Kevin Van der Linde ... y Charles Weert (BMW), que llegaban líderes de la clasificación, no fallaron en la segunda carrera en el Circuit Ricardo Tormo, alzándose con el triunfo y el título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

