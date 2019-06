MOTOCICLISMO El valenciano Garzó, el más rápido en el primer día de test de MotoE en Cheste El valenciano Garzó rueda ayer en Cheste. / circuit ricardo tormo Los dos pilotos de Aspar, Nico Terol y María Herrera, también entre los más veloces antes del simulacro de calificación de hoy R. D. Martes, 18 junio 2019, 01:05

valencia. El Circuit Ricardo Tormo celebró ayer la primera de las tres jornadas de entrenamientos colectivos de MotoE, los últimos oficiales antes del inicio del nuevo campeonato de motos eléctricas durante el GP de Alemania, del 7 al 9 de julio. El valenciano Héctor Garzó fue el más rápido.

El piloto de Tech 3, que completó once vueltas, realizó el mejor giro en 1:41,743. El piloto de Paterna se mostró muy satisfecho con las prestaciones de las MotoE: «Ha sido un gran inicio. Cada vez noto mejor la moto, no tiene puntos débiles, frena bien, es estable, no desgasta las ruedas de golpe... Me ha costado muy poco adaptarme y cogerle el rollo así que mañana a seguir aprendiendo».

En la sesión matinal el brasileño Eric Granado fue el más rápido por delante de Garzó y de los dos pilotos del Angel Nieto Team, el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', Nico Terol y María Herrera. Hoy será la segunda jornada de test, entre las 9 y las 17.30, con un simulacro de calificación a mediodía.